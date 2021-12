Proprio come succede ai capi nel nostro guardaroba, anche i gioielli, che siano preziosi oppure bigiotteria ben fatta, si aggiornano ciclicamente in base a quelli che sono i trend del momento. Quelli di tendenza per il 2022 si devono vedere, letteralmente.

Devono sprizzare di personalità ed essere i protagonisti indiscussi dei nostri outfit. Ma quali sono i must have da non lasciarsi proprio scappare? Scopriamolo insieme sbirciando anche tra i look delle influencer e le proposte di alcuni brand.

I gioielli di tendenza per il 2022: gli anelli

Come abbiamo già accennato, i gioielli di tendenza per il 2022 devono farsi notare. Ne sono una dimostrazione i “gummy rings” ovvero gli anelli che ricordano le caramelle gommose, tornati di moda dagli anni ’90.

Se un tempo questo modello lo si poteva facilmente trovare dal giornalaio come inserto di un magazine teen oggi anche i brand luxury ne hanno fatto una propria versione.

Parlando di brand luxury e gioielli vistosi non si può non citare Swarovsky con la sua preziosissima versione dei chunky rings.

Come si può facilmente immaginare, il modello chunky è stato ormai riproposto in tutte le salse. Certo, in questo caso si tratta di qualcosa di davvero impegnativo da indossare, ma tutte prima o poi, arrivano a possedere un accessorio che sia rigorosamente chunky!

Gli orecchini

Così come i gummy rings, anche gli orecchini saranno super colorati. Un esempio perfetto sono quelli, simpaticissimi, disegnati dalla fashion stylist Giada Zappa, che il vastissimo popolo di Instagram conoscerà come “Jadezzzzz”. Questa in particolare è una collaborazione con Rwa Jewels, un brand specializzato in gioielli artigianali.

Anche gli hoop earrings sono un gradito ritorno. Stiamo parlando di quegli orecchini dorati e a cerchio che adornavano le orecchie delle nostre mamme prima degli anni 2000. Tanto semplici quanto eleganti quelli classici, oggi si possono trovare di ogni dimensione e forma.

Le collane

Tempestate di brillantini o placate d’oro, anche le chocker chain saranno un must have per il 2022. Non è la prima volta comunque che vediamo usare il soggetto della catena come dettaglio. Lo abbiamo infatti più volte visto sulle scarpe, in particolar modo sui mocassini modello chunky.

Le collane a frangia o fringe necklace sono perfette per dare movimento anche ad outfit molto basic. Sembra impossibile eppure, attraverso l’utilizzo di un solo accessorio come questo si possono creare look davvero unici! Con perline colorate oppure con fili dorati più o meno spessi, sono l’ideale anche per chi si vuole avvicinare al mondo della bigiotteria fai da te partendo dalla realizzazione di oggetti estremamente semplici.

I bracciali

Sempre per seguire i diktat della moda per il 2022, anche i bracciali si fanno rigidi e appariscenti, come quelli decorati con scintillanti pietre colorate. Se ne possono portare anche più di uno, mixandoli a piacimento.

Di tendenza anche i bracciali ispirati alla cultura etnica, maxi e metallizzati. Perfetti da indossare insieme ad un look da sera, ma anche per impreziosire un look più casual. Questo particolare accessorio poi, è in grado di dare un tocco in più ad outfit in tinta unita, a prescindere da quale sia il colore.