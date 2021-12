Stivali texani, cuissardes o camperos. Comunque li vogliate chiamare una cosa è certa: secondo le tendenze per l’inverno 2022 sono perfetti da sfoggiare qualsiasi sia l’occasione! Ecco alcuni consigli su come indossarli per essere sempre alla moda e quali sono alcuni modelli assolutamente da provare.

Gli stivali texani per l’inverno 2022

Gli stivali texani aggiungono quel tocco in più che fa la differenza sui nostri outfit. Dall’aspetto notoriamente grintoso, sono anche molto versatili. Se fino ad ora siete sempre andati sul sicuro indossandoli con l’abbinamento classico che li vede insieme ai jeans a zampa di elefante o con skinny infilati dentro lo stivale, sappiate che potete davvero sbizzarrirvi con tantissimi tipi di look! Quali? Eccone alcuni da cui prendere spunto.

Come dicevamo, uno degli abbinamenti più classici è quello che vede gli stivali texani sotto ai jeans. Quelli a sigaretta o cropped seguono le ultime novità in fatto di moda e stanno molto bene con i texani che arrivano alla caviglia.

Ma se vi piacciono i classici camperos al polpaccio oltre agli abbinamenti vincenti già citati con zampa di elefante o jeans skinny, provateli con i pantaloni in pelle nera oppure delle tonalità che più preferite.

Volete gambe otticamente più lunghe? Il segreto è abbinare il colore dello stivale a quello del pantalone.

Con gonne e vestiti

A proposito di pelle, i texani sono bellissimi anche abbinati ad una gonna a tubino di questo materiale. Per uno stile un po’ urban e un po’ chic, si può invece optare per gonne o vestiti più lunghi e ampi sopra ai camperos. Assolutamente da provare, per esempio, l’abbinamento con una gonna nera in tulle.

Per completare questo look diverso dal solito aggiungendo dettagli che rimandino a stili del passato, potrete aggiungere un caldo montone oppure un cardigan lungo con ricamate decorazioni che ricordino quelle degli indiani d’America.

I dettagli look

Le più fashion addict lo sanno già: in un outfit di tendenza la differenza la fanno soprattutto i dettagli. Per esempio un paio di texani con inserti metallici sono perfetti con un paio di calze a rete, con stampe oppure ricamate.

Se invece siete fanatiche dello stile country e di quelli che furono gli anni ’70, non potrete sicuramente rinunciare alle frange, anche sullo stivale oppure ai texani con i ricami tipici di questo modello.

I modelli più di tendenza

Lo abbiamo già visto, con lo stile classico si va sul sicuro, così come si va sul sicuro con lo stivale texano come siamo abituate a conoscerlo. Ma se volete divertirvi sfoggiando look che parlino di voi e della vostra personalità, il consiglio è quello di provare i tantissimi (e diversissimi) modelli in commercio.

Molto belli, per esempio, gli stivali texani sui toni dell’argento, quelli rossi per un tocco di colore, oppure quelli total white o bianchi con qualche dettaglio di contrasto, estremamente di tendenza per la stagione invernale.