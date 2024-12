La diagnosi e il percorso di cura

Sabrina Salerno, celebre showgirl e cantante italiana, ha recentemente condiviso con il pubblico la sua battaglia contro il cancro. Il 18 settembre, la Salerno è entrata in sala operatoria per un intervento di quadrantectomia, necessario per rimuovere un tumore alla mammella in fase “in situ”. Questo tipo di cancro, sebbene localizzato, ha portato con sé una serie di emozioni e paure che la showgirl ha deciso di raccontare apertamente sui social media.

La reazione alla diagnosi

In un’intervista rilasciata a Eva 3000, Sabrina ha confessato di aver provato una profonda paura di morire e di lasciare le persone care. “Ho avuto paura di morire”, ha dichiarato, esprimendo il vuoto e lo smarrimento che ha provato al momento della diagnosi. Tuttavia, nonostante le difficoltà, la Salerno ha scelto di affrontare la situazione con ottimismo e determinazione. “Sono ottimista e determinata a concludere questo percorso con il sorriso”, ha affermato, dimostrando una forza interiore che ispira molti.

Il supporto della famiglia

Un elemento fondamentale nella sua lotta è stato il supporto della sua famiglia. Sabrina è sposata con Enrico Monti dal 2006 e insieme hanno un figlio di 20 anni, Luca. La showgirl ha sottolineato quanto sia importante avere accanto persone che la sostengono in questo momento difficile. “Non l’hanno mai fatta sentire sola”, ha detto, riferendosi al marito e al figlio, che le sono stati sempre vicini. La Salerno ha descritto il marito come un uomo incredibile, dotato di una grande comprensione e di un’anima gentile, qualità che hanno reso il loro legame ancora più forte.

La vita continua

Nonostante le sfide, Sabrina ha deciso di non fermarsi. Ha iniziato un ciclo di radioterapia, ma continua a mantenere uno stile di vita attivo, allenandosi in palestra e cercando di capire come la terapia possa integrarsi con il suo workout quotidiano. “Al momento tutto bene”, ha dichiarato, mostrando una resilienza che è un esempio per molte donne che affrontano situazioni simili. La sua storia è un promemoria che, anche nei momenti più bui, è possibile trovare la forza per andare avanti e affrontare la vita con coraggio.