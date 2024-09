La cantante e showgirl Sabrina Salerno è stata operata per un tumore al seno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di capire come sta.

Sabrina Salerno, la diagnosi del tumore

Sabrina Salerno è stata operata il 18 settembre 2024, dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno. La cantante aveva infatti un nodulo maligno al seno e per questo è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’amatissima cantante ha raccontato sul suo profilo ufficiale di Instagram di aver scoperto del tumore a luglio grazie alla mammografia, esame di controllo a cui si sottoponeva con regolarità. Ma ecco le parole della Salerno: “sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia, ma soprattutto grande speranza e voglia di reagire.” Sono basati pochi minuti e sotto al post della cantante sono arrivati più di mille commenti, tante le persone che si sono strette a lei e che le hanno espresso vicinanza. Anche persone del mondo dello spettacolo non hanno fatto mancare il sostegno e la vicinanza, come Antonella Clerici, Simona Ventura e Asia Argento.

Sabrina Salerno, l’esito dell’operazione

Come abbiamo appena visto, Sabrina Salerno è stata operata il 18 settembre 2024 per rimuovere un tumore al seno, scoperto nel mese di luglio grazie alla mammografia di controllo a cui la cantante si sottoponeva ogni anno. E’ stata la stessa showgirl a dare la notizia ai propri follower su Instagram raccontando loro la situazione. E’ stata sempre lei ad aggiornare sull’esito dell’operazione che fortunatamente è andata bene. Ma ecco cosa ha scritto sui social la Salerno: “sto bene, l’operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Però vorrei veramente ringraziarvi di cuore tutti.”

Sabrina Salerno, l’appello alla prevenzione

L’operazione per rimuovere un tumore al seno a Sabrina Salerno è andata bene, come confermato dalla stessa cantante. Sabrina ha scoperto il nodulo maligno grazie a una mammografia, esame cui la cantante si sottoponeva ogni anno. La stessa Salerno ha voluto sensibilizzare i suoi fan e coloro che la seguono alla prevenzione, di sottoporsi periodicamente a controlli medici perché la prevenzione può davvero salvare la vita. Anche dall’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso fanno sapere che l’operazione è perfettamente riuscita. Ecco cosa ha detto il chirurgo Christian Rizzetto: “si trattava di una lesione non palpabile evidenziata da una mammografia eseguita per prevenzione che ha reso necessario un intervento di quadrantectomia mediante centraggio con biopsia del linfonodo sentinella.”. I medici hanno quindi ribadito l’importanza della prevenzione, infatti, come detto, il tumore è stato scoperto grazie a una mammografia e allo stadio iniziale. Grazie alla prevenzione il tumore al seno oggi ha sempre più possibilità di essere sconfitto proprio perché grazie alla prevenzione viene diagnosticato alla fase iniziale e le possibilità che si diffonda sono rare. Lo screening per la diagnosi precoce per il tumore mammario si rivolge alle donne tra i 50 e i 69 anni e viene svolta ogni due anni, ma in alcune Regioni si vuole ampliare la fascia di età, dai 45 ai 74 anni.