Caldo, avvolgente, è il colore del tramonto: il Pantone color ruggine è la nuance delle primavera 2021. Ecco alcune idee di stile per usarlo nell’abbigliamento, per essere sempre alla moda e super trendy.

Pantone ruggine: colore primavera 2021

La primavera porta con sé voglia di colori accesi e vivaci.

Ecco quindi che il Pantone color ruggine è una delle sfumature che si vedrà maggiormente nella mezza stagione.

Facendo un giro sui principali siti di abbigliamento, da Zara a Mango, passando per H&M e Asos, si può notare come ci siano moltissimi capi declinati proprio in questa sfumatura. Non solo quindi colori pastello (in particolar modo il ceruleo, una delle nuance più in voga nel 2021), ma anche quindi colori forti che richiamano i tramonti e la terra.

A prima vista, il color ruggine può sembrare difficile da portare e abbinare. In realtà, con un po’ di fantasia e di gusto si possono creare degli outfit perfetti per ogni occasione.

Ecco quindi che si va dal vestito lungo al pantalone culotte, dalla tuta super confortevole al total look extra chic, passando per l’eleganza di blazer e sandali. Non resta quindi che scoprire le idee di stile da cui trarre ispirazione per poter creare dei look super personali.

Chic con vestito lungo

Intramontabile, soprattutto nella mezza stagione, il vestito lungo si presta particolarmente bene alla sfumatura color ruggine. Né marrone né arancione, questa nuance è perfetta per chi vuole essere sempre super chic. E se nelle serate primaverili si ha freddo? Non resta che abbinare una giacca in pelle dai toni più basic.

Trendy con pantaloni culotte

Tendenzialmente, il color ruggine si abbina perfettamente a chi ha un incarnato caldo. Chi invece ha una pelle fredda potrebbe non apprezzare l’effetto di capispalla aranciati. Se non ci si vuole privare di indossare questa bellissima nuance, basterà portarla lontano dal viso. Il modo migliore è quello di creare un look che comprenda una camicia dai toni chiari, abbinata a dei pantaloni culotte colori ruggine.

Comfy con maglia e pantaloni

Niente di meglio che un outfit comodo e stiloso. Proprio per questo la combo maglia e pantalone morbido in cotone è perfetta per chi ama essere comodo mantenendo comunque uno stile personale. Il color ruggine rende l’insieme super trendy e per niente scontato. Ai piedi? Delle sneakers bianche sono l’ideale.

Total look per non sbagliare

Indecisi su quale colore abbinare alla sfumatura ruggine? Nessun problema, basterà scegliere un total look di questo colore per non sbagliare. Elegante, ma al tempo stesso non noioso, quest’outfit è perfetto da sfoggiare veramente in qualsiasi occasione.

Blazer

Un capo a cui non si può rinunciare in nessuna stagione è il blazer. Da solo riesce a creare un look super personale e chic. Scelto in color ruggine si abbina benissimo a jeans e t-shirt, per creare un outfit casual, ma super trendy.

Sexy con i sandali

Non solo nell’abbigliamento, la nuance ruggine è bellissima anche sugli accessori, in particolar modo sulle calzature. L’effetto più bello? Quello dato da un’abbronzatura messa in risalto da dei sandali aranciati.