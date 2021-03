Fresco, elegante e sofisticato: il ceruleo è il colore super di tendenza della primavera 2021. Adatto a tutti, è super versatile e permette di creare moltissimi tipi di outfit diversi.

Ceruleo: colore primavera 2021

Nella sua semplicità ricorda il cielo senza nuvole e il mare calmo.

Il ceruleo è il colore per eccellenza della primavera 2021, perfetto per realizzare moltissimi look diversi. Ideale sia per l’abbigliamento che per gli accessori, si adatta a moltissimi stili diversi, dai più eleganti ai più confortevoli e comodi. Trasmette calma, pacatezza e serenità, proprio quello che serve per affrontare al meglio questo periodo.

Chi ama i colori tenui lo può abbinare con altre tonalità pastello per un risultato super soft ed elegante.

Chi ama i contrasti, invece, può accostarlo a tonalità più strong, come il nero, ma anche osare con verdi e rosa accesi. Fatto sta che nulla rende più primavera che un bel look extra fresh.

Inutile dirlo, la pandemia ci ha abituati a dei look comodi e morbidi. Per rendere più originali e particolari basta poco e il ceruleo è il colore perfetto per dare un tocco di personalità a ogni outfit.

Basta avere buon gusto e fantasia per abbinarlo alla perfezione con la maggior parte delle altre nuances.

Ecco quindi alcuni capi da avere assolutamente nel guardaroba primaverile 2021.

I capi irrinunciabili

Il primo capo super versatile da avere assolutamente nel guardaroba è un bel blazer. Il ceruleo si abbina perfettamente con delle semplici camicie bianche, che siano in cotone, in seta o anche in chiffon. Tra le giacche leggere adatte per la mezza stagione, il blazer è sicuramente quella più cool.

In primavera, visto lo sbalzo frequente di temperatura, non può mancare un cardigan. E perché non sceglierlo proprio ceruleo? Indossandolo riesce a dare un tocco di classe a qualsiasi look , anche ai più semplici realizzati con top e pantaloni sportivi.

Immancabile per eleganza e delicatezza, la camicia in chiffon è perfetta nella nuance del ceruleo. Da sola crea un look ed è l’assoluta protagonista. Abbinarci quindi capi basic si rivela essere la scelta migliore.

Uno dei capi più belli in versione cerulea sono i pantaloni. Spazio alla fantasia, dunque, senza limitarsi al classico denim, ma osare anche con tessuti diversi. Bellissimi i pantaloni a palazzo abbinati a un’elegante blusa.

Immancabile tra gli accessori, la borsa di tendenza per la primavera 2021 è azzurra. Anche per chi non ama indossare colori pastello, la borsa può essere un buon compromesso per essere sempre di tendenza. Per chi ha un look più sportivo è perfetta di tela, per chi invece non può rinunciare all’eleganza è perfetta in eco pelle.

Ultimi ma non per bellezza, i sandali. Che siano in versione gioiello, oppure declinati come mules, il colore che li rende più trendy è l’azzurro. Essenziale avere una bella pedicure sui toni tenui o pastello. Evitare le unghie super rosse o fluo, che restano troppo in contrasto con l’azzurro dei sandali.