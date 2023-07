Scopriamo insieme a chi sta bene il rossetto color malva, uno dei trend make-up del 2023. Si tratta di un vero e proprio must di stagione, scelto spesso anche dalle celebrità grazie al risultato perfetto che regala.

Il rossetto malva è il trend make-up del 2023: a chi sta bene?

Il rossetto malva è sicuramente uno dei trend make-up del 2023. Moltissime donne non riescono più a fare a meno di questo rossetto, il cui colore si adatta facilmente a qualsiasi carnagione. È sicuramente uno dei must have di stagione, e non solo, e può rendere le vostre labbra davvero perfette. Il rossetto malva è in grado di risolvere ogni dubbio di qualsiasi donna con classe ed eleganza, accendendo qualsiasi tipo di make-up e mettendo sempre in risalto le labbra, senza mai esagerare. Non si tratta di un colore eccessivo e troppo appariscente, che potrebbe creare dei contrasti non piacevoli, ma si tratta di un colore davvero molto delicato, una sorta di effetto nude un po’ più evidente, che rende qualsiasi tipo di bocca davvero molto elegante e sensuale. Questo colore riesce a valorizzare con discrezione le ragazze more, risultando sempre intenso al punto giusto. Anche le donne bionde o castane, con carnagione chiara, possono usare questo tipo di rossetto, che riesce a fondersi in modo molto armonioso e mai eccessivo con i colori naturali del viso.

Il rossetto malva è il trend make-up del 2023: i dettagli

Il rossetto color malva non può mancare tra gli indispensabili di questa stagione. Prende il nome dal bellissimo fiore, mauve, che ha proprietà antinfiammatorie, ed è una nuova sfumatura che vira verso il rosa, il viola e il grigio. Il vero vantaggio del rossetto malva è che sta bene a tutti gli incarnati in quanto il mix di beige e viola riesce ad adattarsi perfettamente a ogni sottotono. Ha sicuramente un’alare classica, che si sposa perfettamente con texture più “antiche”, come il matte in quanto polveroso o morbide e idratanti. Bisogna abbinarlo nel modo corretto, seguendo attentamente le varie sfumature. Ma con qualche piccolo accorgimento sarà possibile ottenere della labbra eleganti e di classe, con una nota sensuale, che le renderà davvero perfette in ogni occasione, con il giusto make-up. Per ottenere il risultato più elegante sarebbe meglio evitare effetti gloss e vinilici, ma in alcune situazioni anche questo tocco può essere di grande effetto. Il rossetto malva sarà davvero perfetto sulle ragazze more, perché donerà la giusta intensità alle labbra, ma anche le ragazze castane e bionde possono usarlo, perché questo colore si adatta in modo davvero armonioso e perfetto a qualsiasi tipo di carnagione. Per questo le donne lo amano sempre di più e hanno deciso di farlo diventare un vero e proprio trend anche durante l’estate.