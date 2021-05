Da ex ballerina e valletta della televisione, oggi vediamo Rosaria Cannavò nel cast dell’Isola dei Famosi come nuova naufraga, sbarcata in Honduras insieme alla modella Manuela Ferrera, alla showgirl Emanuela Tittocchia e all’ex pupo Matteo Diamante.

Saranno state le prove per gli stacchetti, sarà indubbiamente anche la fortunata costituzione, comunque la Cannavò si è sempre mostrata con un fisico davvero invidiabile, ma ai navigatori del web più attenti non è sfuggito quel piccolo ritocco che la rende un po’ diversa dalla Rosaria del passato.

Com’era quindi Rosaria Cannavò ieri? E com’è oggi?

Rosaria Cannavò ieri e oggi

Tra il cast dell’Isola dei Famosi, sbarcata in un secondo momento insieme ad altri compagni d’avventura, troviamo Rosaria Cannavò, classe 1983, conosciuta dal pubblico perlopiù come valletta in diversi programmi.

Ai telespettatori è apparso subito chiaro però, come l’ex letterina sia visibilmente cambiata nel tempo. Impossibile non notare come certe parti del volto della Rosaria di oggi, pur rimanendo armoniose, non corrispondano con quelle della Rosaria di ieri.

Rosaria Cannavò ieri e oggi: com’è cambiata l’ex letterina

Rosaria Cannavò non ha mai fatto mistero di essere pro chirurgia estetica, se usata per sentirsi bene nel proprio corpo, ha anche dichiarato di averne anche fatto uso, sottoponendosi ad un intervento al seno. Ma se si confrontano le immagini di oggi con quelle di ieri, è possibile notare un altro cambiamento.

In rete infatti si possono trovare alcune immagini dei programmi tv in cui ha partecipato in passato, in cui saltano all’occhio, per esempio, le labbra decisamente più piene e carnose.

Lo si può capire guardando proprio l’Isola dei Famosi, in cui i partecipanti sono costretti a mostrarsi senza filtri, appunto, neanche quelli di Instagram.

Rosaria Cannavò ieri e oggi: il debutto in televisione fino allo scandalo Vallettopoli

Dal debutto in televisione di Rosaria Cannavò sono passati più di 20 anni. Era il 1999 quando Gerry Scotti andava in onda con Passaparola, trampolino di lancio anche per due vecchie conoscenze della Cannavò, ritrovate proprio all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi per la prima volta alla conduzione del programma e Francesca Lodo, che invece ha partecipato a sua volta come naufraga. Rosaria Cannavò ha poi continuato il suo percorso televisivo come valletta e ballerina per altri programmi.

Da sempre fiera del suo corpo, non si è mai fatta problemi a metterlo in mostra, realizzando alcuni calendari senza veli. Ha anche avuto una prima esperienza come attrice, per il film del 2009 “La Suite”. Successivamente, a causa dello scandalo Vallettopoli che l’ha vista coinvolta insieme ad altre personalità dello spettacolo tra cui proprio Francesca Lodo, si allontana dalla televisione per poi ritornare qualche anno più tardi, apparendo in una puntata del format del duo comico Pio e Amedeo, Emigratis e nella puntata web versus tv di Ciao Darwin 8.

Oggi Rosaria Cannavò è attivissima sui social come influencer. Nella sua pagina di Instagram molto seguita, si possono vedere alcuni scatti in cui la Cannavò condivide momenti di relax a momenti dedicati al fitness e non mancano ovviamente le sponsorizzazioni di alcuni brand.

Non solo lavoro, sul proprio profilo social la Cannavò condivide anche foto che la ritraggono innamorata e felice accanto al suo fidanzato, il fisioterapista e kinesiologo Francesco Casagrande.