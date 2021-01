Matteo Diamanti sarà uno dei pupi de la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, condotto dal comico Andrea Pucci e dalla famosa ex pupa Francesca Cipriani. Scopriamo insieme la sua vita fino ad oggi.

Chi è il pupo Matteo Diamanti

Matteo Diamanti è nato a Genova, il 19 Aprile 1989. Alla sua città ha legato i suoi anni da studente: prima all’istituto Nautico San Giorgio, poi presso l’Università degli Studi di Genova. Dopo la laurea, grazie ai lavori a Radio Venezia e da Vocalist in discoteca, è riuscito a farsi conoscere come organizzatore di eventi. Il suo contributo nel mondo del lavoro però non si ferma solo a questo: Diamanti è proprietario dell’agenzia “Senior” che si occupa di pubbliche relazioni con target over 25.

Matteo è molto presente sui social, tanto da essere considerato un vero e proprio influencer. La sua fama, oltre alla bellezza, è data da alcune sue precedenti esperienze nel mondo della televisione: ha partecipato come corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne, al programma Ex On The Beach e a Take Me Out.

Due delle sue grandi passioni sono il fitness, come dimostrano i suoi video su Youtube, e i tatuaggi, come si può notare dalle braccia completamente ricoperte.

