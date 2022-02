Lo abbiamo visto indossato per la prima serata del Festival di Sanremo da Noemi e Dargen D’amico, ma il rosa non si ferma solo agli outfit ed è pronto ad invadere anche il mondo beauty! Sembra proprio essere questo infatti, il colore per i make up più di tendenza di febbraio 2022.

È il rosa il colore di tendenza per febbraio 2022

Il colore da sfoggiare su mani, occhi guance e labbra per febbraio 2022 è il rosa. Le nuance valgono tutte: da quella cipria a quella pastello, fino ad arrivare a quella metallizzata per chi ama i look dall’ispirazione pop. La moda, si sa, ama giocare con i contrasti e anche questa volta non fa eccezione. Per affrontare gli ultimi mesi dell’inverno prima dell’arrivo della primavera infatti, sceglie una tonalità in netta contrapposizione rispetto ai colori più scuri tipici della stagione fredda.

Provate ad immaginare, per esempio, che tocco di allegria darebbero delle unghie ben curate e pitturate di rosa che spuntano dalla manica del vostro cappotto grigio. Provare per credere!

La pink manicure

A proposito di unghie a lanciare l’ultima tendenza in fatto di manicure non poteva che essere lei: Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale recentemente ha sfoggiato smalti rosa magnetici o ricoperti di strass, ma molto di moda sono anche i disegni geometrici con le tonalità pastello oppure una semplice passata dell’intramontabile “rosa Barbie”.

Rosa sugli occhi

Ritornano di tendenza gli ombretti rosa, purché ovviamente il make up sia ben studiato e non dia l’effetto di una 13enne che ha appena trovato il prodotto in questione come inserto in un giornalino teen. Belli quelli effetto perlato, soprattutto per chi vuole un tocco di colore ma senza esagerare. In alternativa, anche gli ombretti glitterati fanno un gran bell’effetto!

Assolutamente da provare anche l’eyeliner rosa. Che sia una semplice linea o un effetto più elaborato, unito ad una passata di mascara darà personalità al vostro look senza bisogno di aggiungere altro. Super di tendenza la linea che non segue la rima superiore esterna, ma si applica direttamente sulla palpebra mobile, per un perfetto mix tra anni ’60 e anni ’80.

Rossetti, tinte e lip gloss

Anche per quanto riguarda i prodotti make up destinati alle labbra c’è davvero l’imbarazzo della scelta. I rossetti e i lip gloss, soprattutto quelli che nella formulazione contengono elementi idratanti, sono perfetti per un make up da tutti i giorni. Se invece avete bisogno di un make up che duri più a lungo o che resista sotto la mascherina potreste optare per le tinte labbra.

Anche in questo caso il rosa la fa da padrone ma attenzione alle sfumature! Se i vostri denti non sono proprio tendenti al bianco evitate le sfumature shocking e prediligete invece quelle più naturali.

Per completare la base trucco

Un tocco di colore lo meritano anche le nostre guance. Basterà una leggera passata per restituire alla nostra pelle un colorito decisamente più sano. Anche in questo caso, come per le labbra, prestate attenzione alle tonalità dei blush che più si abbinano al vostro sottotono e non sottovalutate anche le loro texture.

Se avete la pelle tendente al grasso, per esempio, optate per blush in polvere. Al contrario, se la vostra pelle tende più al secco, scegliete blush in crema.