Una prima serata fatta di cascate e cascate di strass, con qualche km di tessuto in pelle e l’aggiunta di colori pastello quanto basta. Ecco quali sono stati i look della prima serata del Festival di Sanremo.

La nostra pagella dei look per la prima serata di Sanremo 2022

Ad aprire le porte dell’Ariston è stato ovviamente il padrone di casa. Amadeus ha accolto il pubblico e i telespettatori presentandosi in uno smoking firmato Gai Mattiolo con giacca ricoperta di strass. Un look che rende tantissimo in video, ma un po’ meno in foto. Voto 6.

L’abito a sirena nude di Ornella Muti è invece di Francesco Scognamiglio. Anche questo è ricoperto di strass e ha un ricamo sul bustier. Sempre di Scognamiglio anche l’abito nero scelto per la seconda uscita. Coraggiosa la scelta degli occhiali da vista con montatura importante. Voto 8.

I look dei cantanti

A scaldare il pubblico ci ha pensato Achille Lauro. Il cantante che negli ultimi anni ci ha abituati a look davvero scenografici, indossa solo un paio di pantaloni in pelle di Gucci, mostrando il torso nudo ricoperto di tatuaggi. I capelli sono ossigenati e, nel complesso, il look ricorda molto quello di Spike, il vampiro di “Buffy”. Voto 6 1/2.

Dopo di lui Yuman. Il giovane sceglie un look in stile urban con un completo nero oversize di Federico Cina. Il dettaglio lo dà quella che sembra essere una collana in metallo, posta sotto il colletto della camicia, anche questa nera. Senza infamia e senza lode. Voto 6.

A dare un tocco di colore ci pensa Noemi con un look ton sur ton con il proprio incarnato. L’abito dalla scollatura profondissima ma molto elegante sembra ricordare il petalo di un fiore e il rosa cipria crea un contrasto d’effetto con i carot hair della cantante. Il brand? Alberta Ferretti. Voto 10.

È poi il turno di Gianni Morandi che va sul sicuro con l’eleganza di Giorgio Armani. Il dettaglio è dato dalla microfantasia in multicolor della giacca in tessuto lucido. Completa il tutto un vistoso papillon in velluto nero. Voto 7.

La Rappresentante di Lista si mostra con un look dal mood totalmente diverso dall’anno scorso: sceglie uno stile più pop con Moschino by Jeremy Scott. Lei abbina un paio di shorts alla giacca di un frac, stivaletti con tacco e coroncina sbrillucciosa, lui invece ha un look più elegante, sdrammatizzato dal dettaglio dato dai capelli rosa pastello. Voto 5.

Michele Bravi per il suo ritorno a Sanremo sceglie un look firmato Roberto Cavalli dal sapore vampiresco composto da un maxi blazer con ricami floreali in 3D sulle maniche e sottogiacca in tessuto brillante. I dettagli sono dati dagli anfibi stringati, anelli che ricordano artigli e un orecchino pendente ricoperto di strass lasciato scoperto dai capelli spostati di lato. Voto 7.

Massimo Ranieri invece, arriva sul palco dell’Ariston con un abito total black firmato Versace con giacca impreziosita esclusivamente dall’unico bottone in metallo abbinato ai gemelli. Nulla di speciale. Voto 5.

Mahmood e Blanco sono ultra moderni. Il primo sceglie un completo con sottogiacca a fascia di Prada, il secondo invece osa con un total black composto da una blusa che lascia intravedere i tatuaggi sul torso e una particolare mantella. Voto 9.

Ana Mena è arrivata sul palco con un look total red composto da un minidress con gonna a sbuffo ricoperto di placche geometriche e strass di Emporio Armani e dei cuissardes in pelle, ovviamente rossi. Un po’ troppo “Ariana Grande”. Voto 4.

Ecco Rkomi, con un look Etro totalmente in pelle, guanti compresi. Un paio di camperos poi, completano il look da motociclista del cantante, accentuato dal capello ribelle. Voto 5.

Dargen D’amico arriva sul palco con un look di Alessandro Vigilante. Il completo in rosa pastello è composto da una giacca con rever a cascata e polsini “cut”, in contrasto con la camicia rosso acceso. Sneakers forse non proprio adatte al contesto e gli immancabili occhiali da sole, questa volta con montatura in silver. Voto 6.

Giusy Ferreri indossa invece un abito attillato di Philipp Plain con trasparenze sui fianchi impreziosite da strass fucsia che stonavano un po’ con il look da pin-up. Voto 5.

Gli ospiti

Anche Fiorello non rinuncia agli strass. Il look scelto è uno smoking con bavero lucido e una camicia tono su tono impreziosita da ricami brillanti. Anche lui, come Gianni Morandi, sceglie Giorgio Armani. Voto 7.

I Måneskin per la loro prima esibizione con “Zitti e buoni” scelgono un look coordinato total black firmato da Gucci, stesso brand anche per la seconda uscita ma questa volta il look è più anni ’70, total white con tanto di tessuto satin e pantaloni a zampa. Completano il tutto dettagli ricercatissimi come i vistosi fiori all’occhiello, gli orecchini in perle e un make up degno della serie tv “Euphoria”. Voto 10.

Matteo Berrettini si presenta in uno smoking di Hugo Boss, brand di cui il tennista italiano è recentemente diventato testimonial insieme a Khaby Lame. Voto 7.

Orietta Berti indossa invece una creazione sartoriale personalizzata di Rochart, con tanto di spuntoni. Forse una scelta un po’ troppo eccentrica anche per la cantante. Voto 5.

Ospiti insieme a Hozier, i Meduza hanno invece optato per Moschino. Anche loro, come i Måneskin, in un look coordinato total black. Voto 7.