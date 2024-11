Un cambiamento radicale per Romina Carrisi

Romina Carrisi, la celebre figlia di Al Bano e Romina Power, ha recentemente deciso di dare una svolta al suo aspetto. Dopo un lungo periodo con i capelli castano scuro, ha scelto di accorciare la chioma e schiarirla, intraprendendo un percorso di trasformazione che ha condiviso con i suoi fan attraverso i social media. “Non puoi diventare platino da un giorno all’altro”, ha dichiarato nelle sue Stories, sottolineando l’importanza di un cambiamento graduale.

Il debutto televisivo con il nuovo look

La 37enne ha fatto il suo debutto televisivo con il nuovo look durante la trasmissione “La Volta Buona”, condotta da Caterina Balivo. Qui, Romina ha parlato di Sanremo 2025, un evento che la sua famiglia segue con grande interesse, soprattutto il padre Al Bano, che spera di essere tra i Big in gara. Con un long bob biondo e liscissimo, Romina ha mostrato con orgoglio il suo nuovo stile, che sembra adattarsi perfettamente al suo viso e ai suoi occhi chiari.

La vita da mamma e le sfide quotidiane

Romina è diventata mamma per la prima volta lo scorso gennaio, dando alla luce Axel Lupo, frutto dell’amore con il compagno Stefano Rastelli. La giovane madre ha rivelato di occuparsi personalmente del piccolo, affrontando le sfide della maternità con determinazione. “Non mi fa dormire, ogni tre ore si sveglia”, ha confessato, esprimendo la sua volontà di gestire tutto da sola, senza l’aiuto di infermiere o tate. La sua dedizione al bambino è evidente, ma non manca di desiderare un po’ di riposo per ricaricare le energie.

Un nuovo capitolo nella vita di Romina

Questo cambiamento di look non è solo una questione estetica, ma rappresenta anche un nuovo capitolo nella vita di Romina Carrisi. Circondata da bionde nella sua famiglia, ha deciso di abbracciare un colore che le dona e che riflette la sua personalità. La scelta di diventare bionda è un simbolo di libertà e rinnovamento, un modo per affermare la propria identità in un momento di grande cambiamento personale.

Romina Carrisi continua a sorprendere i suoi fan, non solo con il suo aspetto, ma anche con la sua forza e determinazione nel gestire la maternità. La sua storia è un esempio di come le donne possano affrontare le sfide della vita con grazia e stile, rimanendo sempre fedeli a se stesse.