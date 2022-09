Roly Maden è entrato a far parte del cast dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Scopriamo tutto su di lui.

Roly Maden: chi è?

Roly Maden è entrato a far parte del cast dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle.

Fin da piccolo ha mostrato un grande talento e una grande passione per il mondo della danza. Si è formato nelle migliori scuole cubane e nel 2022 è arrivata l’occasione di sfoggiare le sue meravigliose doti e tutto il suo talento sulla pista da ballo di uno dei talent show più amato dal pubblico. Il maestro e coreografo avrà l’occasione di vivere questa nuova splendida avventura lavorativa. Roly Maden è nato il primo marzo 1971 sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Il ballerino è cresciuto in un piccolo quartiere dell’Havana e ha iniziato molto presto a studiare danza, grazie alla sua grande passione. La sua carriera è decollata quando era giovanissimo e a soli 16 anni è arrivato in Italia e ha iniziato a lavorare per una compagnia di ballo, seguendo il suo sogno e partecipando a diverse tournée di spettacoli. Con il successo ottenuto e la sua splendida carriera in ascesa, Roly Maden ha deciso di rimanere nel nostro Paese e continuare a lavorare nel mondo della danza.

Ora si è presentata una straordinaria occasione per lui, che gli permetterà di ballare su un palco molto amato e soprattutto molto seguito, quello di Ballando con le stelle, programma televisivo condotto da Milly Carlucci.

Roly Maden: la sua vita privata

Riguardo la vita privata di Roly Maden non si hanno tantissime informazioni. Il ballerino è molto riservato e per il momento non sono ancora emersi particolari dettagli. Roly Maden vive in Italia e più precisamente nella regione del Veneto. Si è dedicato e continua a dedicarsi all’insegnamento della salsa cubana, del mambo, dell’afro rumba e del chachachà. Ha anche fondato una scuola di danza tutta sua, chiamata Roly Maden Style, ed è uno dei maestri più richiesti in assoluto per gli stage e gli spettacoli, sia in Italia che all’estero. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, per il momento non ci sono informazioni che lo riguardano. Non è chiaro se il ballerino di salsa cubana sia sentimentalmente legato a qualcuno e osservando il profilo Instagram non si riesce a scoprire nulla di più preciso.

Roly Maden: curiosità

Roly Maden, nuovo ballerino di Ballando con le Stelle, ha diversi tatuaggi ben visibili sul suo corpo e in passato ha lavorato anche con Natalia Estrada. Per un periodo di tempo ha vissuto sul Lago di Garda, anche se poi si è trasferito nella regione del Veneto. Ha un rapporto speciale e molto affiatato con la sua mamma e quando aveva solo 19 anni è riuscito a vincere un primo premio come miglior ballerino. In passato ha già lavorato come ballerino in diverse trasmissioni televisive, tra cui La sai l’ultima e Notte sotto le stelle. Nella nuova edizione di Ballando con le stelle sarà presente nel cast dei ballerini professionisti.