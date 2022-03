Roger Balduino è un modello brasiliano che posa per campagne pubblicitarie di case di moda di fama internazionale. Il nome è apparso in diverse notizie di cronaca perché è stato scelto come naufrago della sedicesima edizione dell‘Isola dei Famosi in onda il 21 marzo 2022 su Canale 5.

Conosciamo meglio Roger Balduino!

Chi è Roger Balduino

Roger Balduino, è nato ad Erechim, in Brasile, nel 1992. Fin da giovanissimo ha lavorato nel mondo della moda, divenendo un modello molto importante e partecipando a campagne pubblicitarie di fama internazionale. Proprio per il suo lavoro, si è trasferito dal Brasile in Italia e precisamente a Milano. Anche se molto spesso per i suoi impegni di lavoro viaggia molto spesso in giro per il mondo.

Oltre alle informazioni relative al suo lavoro non si sa molto questo perché Roger è molto riservato. Infatti non sappiamo molto della sua vita privata. Sui social oltre a pubblicare i luoghi magnifici che visita grazie al suo lavoro, molto spesso pubblica foto in compagnia della madre e del fratello minore a cui è molto legato. Su Instagram ha pubblicato un post confermando la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Roger afferma:

Quest’anno sarò parte del cast e sono prontissimo e carichissimo a sfidare la natura incontaminata delle Honduras.

Curiosità

Sebbene a livello televisivo Roger non è noto, nel mondo della moda è molto conosciuto e a sua volta conosce diverse celebrità come Naomi Campbell, con la quale ci sarebbe stato un presunto flirt. Roger è molto affascinate dotato di un fisico scultoreo. Egli, infatti, pratica tantissimo sport per mantenersi in forma e per il suo benessere. Ama il surf e molto spesso sui social pubblica foto di lui in palestra a petto nudo, mostrando i suoi pettorali. Sicuramente, una volta sbarcato non solo ruberà i cuori delle donne naufraghe ma anche quello delle telespettatrici. Segue il calcio ed è tifoso squadra brasiliana Grêmio.

Isola dei Famosi

Il 21 marzo 2022 partecipa alla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, su Canale5, dove c’è Alvin come inviato e Nicola Savino Vladimir Luxuria come opinionisti. Roger Balduino partecipa come single e per lui è una grande soddisfazione far parte del cast e non vede l’ora di buttarsi in questa nuova avventura.