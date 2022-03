Ilaria Galassi, classe ’76, è una showgirl, ballerina ed ex modella italiana. Tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che va in onda su Canale 5 dal 21 marzo 2022, c’è Ilaria Galassi. Tutto quello che sappiano sulla nuova naufraga dell’Isola.

Chi è Ilaria Galassi

Ilaria Galassi, nasce ad Avezzano, in Abruzzo, il 10 luglio del 1976. Debutta giovanissima in tv nel 1990, all’età di 14 anni, come ragazza pon-pon di Domenica in, diretta da Gianni Boncompagni. L’anno successivo, 1991, parteciperà allo show Non è la Rai, sempre diretto da Gianni Boncompagni e ai suoi spin-off come Primadonna (programma del 1991,condotto da Eva Robin’s in fascia pre-serale), Bulli e pupe (1992, condotto da Paolo Bonolis) e Ronck ‘n’ Roll (1993, condotto da Orietta Berti).

Per le quattro stagione successive di Non è la Rai, è diventata una delle showgirl più apprezzate e conosciute e amate tra il pubblico adolescenziale. In questi anni, in cui partecipa a diversi programmi, riesce a diplomarsi presso l’istituto magistrale.

Per tutti gli anni ’90 parteciperà a diversi programmi televisivi, oltre che a iniziare lavorare come modella e come ballerina. La sua carriera, però, si interromperà nel 2000, a soli 24 anni a causa di un aneurisma celebrale. Dopo essere stata operata di urgenza Ilaria affronterà un lungo periodo di riabilitazione psicomotorio che la porterà poi alla completa guarigione e recupero. A causa di questo problema si allontanerà per un lungo periodo dal piccolo schermo.

Dopo questo periodo di pausa, durato circa 3 anni, partecipa saltuariamente ad alcuni programmi come ospite nei programmi di Maurizio Costanzo come Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show; partecipa nel 2005 come ospite Non è la Rai speciale e nel 2006 prende parte alla trasmissione Libero su Rai2. Parteciperà come concorrente alla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi a marzo 2022.

Vita Privata e curiosità

Nel 2004 diventa madre per la prima volta del piccolo Rocco, avuto dal suo primo compagno. Nel 2015 nasce Riccardo, il suo secondogenito, avuto dall’attuale compagno Daniele Brunone. L’ex modella in un’intervista ha ammesso di essersi ritoccata il decolleté, affermando appunto che era “molto piatta” ed essersi gonfiata le labbra. A settembre è intervenuta sulla polemica di Laura Colucci, ex ragazza di Non è la Rai, la quale ha mosso delle accuse contro il programma e il regista Boncompagni. La donna ha affermato, infatti, che molto spesso ha subito delle pressioni psicologiche e le è stato chiesto di “fare sesso” per avere visibilità in televisione. Ilaria Galassi è intervenuta affermando:

Sono molto dispiaciuta perché personalmente ho vissuto un’esperienza meravigliosa. Non mi hanno mai toccata e non mi hanno mai creato problemi psicologici.

Isola dei Famosi

Il 21 marzo 2022 partecipa alla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, su Canale5, dove c’è Alvin come inviato e Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti. I naufraghi sono divisi in coppie e single. Ilaria Galassi partecipa come single e la partecipazione a questo reality può essere un piccolo riscatto per l’ex showgirl di vederla nuovamente sul piccolo schermo.