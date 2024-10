Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Fabrizio Frizzi, torna a parlare del loro matrimonio e del noto tradimento che ha segnato la loro storia d’amore. Ospite del programma di Rai 2 Storie di donne al bivio, racconta verità e riflessione su un amore perduto ma infinito.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, dal primo incontro al matrimonio

L’amore tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sbocciò nel 1983, durante la trasmissione per ragazzi Tandem. Lui era un presentatore alle prime armi, mentre lei era già una giornalista affermata. La loro relazione catturò l’attenzione dei media, principalmente a causa della notevole differenza d’età: la conduttrice, infatti, aveva dieci anni più del conduttore. “Aveva 10 anni meno di me e all’epoca era uno scandalo. Ci furono critiche, ma me le sono fatte scivolare addosso“, ha raccontato. Nonostante questo, infatti, la coppia decise di seguire il proprio cuore e nel 1992 coronò il sogno d’amore con il matrimonio. Tuttavia, la loro unione subì una brusca interruzione nel 2002, quando furono costretti a separarsi. La causa del divorzio? Il tradimento del conduttore, che all’epoca aveva 40 anni, con Graziella De Bonis, una corista di 25 anni che lavorava a Domenica In.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi: dal tradimento alla separazione

Rita Dalla Chiesa si trovò di fronte a una scelta difficile e dolorosa: perdonare o meno Fabrizio Frizzi. “Se lo avessi perdonato, il nostro matrimonio non sarebbe finito“, ha confessato, spiegando che, sebbene lo amasse ancora, la loro storia era stata costruita su risate, alchimia, intimità e fiducia. Perdonare il tradimento avrebbe significato compromettere tutto ciò che avevano costruito negli anni. La conduttrice ha inoltre rivelato che, nonostante la fine del loro matrimonio, il ricordo del conduttore è sempre vivo nel suo cuore. “L’amore nella vita è uno, per me era lui“, esprimendo l’affetto e il rispetto che continua a provare nei suoi confronti, anche dopo la sua triste scomparsa. Dopo il divorzio, la conduttrice ebbe alcune storie, ma non riuscì mai a trovare il grande amore, come se nessuno potesse eguagliare quello che aveva condiviso con il conduttore. Oggi, però, si sente pronta a innamorarsi di nuovo, pur mantenendo un posto speciale nel suo cuore per Fabrizio Frizzi, un amore che non dimenticherà mai. Un amore perduto ma infinito.