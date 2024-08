Come rinfrescarsi prima di andare a dormire? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i trucchi per riuscirsi.

Rinfrescarsi prima di andare a dormire

In estate andare a dormire è spesso una sorta di “incubo”, poiché col caldo, soprattutto negli ultimi anni, si fa fatica ad addormentarsi e rimanere sdraiati non è certo facile. La soluzione sarebbe quindi quella di andare a dormire rinfrescati al fine di riuscire appunto a dormire. Esistono alcuni trucchi per poterlo fare, trucchi che potrebbero davvero rappresentare la soluzione tanto cercata per tanti di voi che non sopportano avvero più queste temperature. Quali sono questo trucchi? Adesso andiamo a scoprirli insieme.

Rinfrescarsi prima di andare a dormire: ecco i trucchi

Come abbiamo appena detto, in estate per chi non ha l’aria condizionata in casa è davvero difficile prendere sonno per via delle elevate temperature. Vediamo quindi adesso insieme alcuni trucchi per riuscire a rinfrescarsi prima di andare a dormire:

Doccia: sembrerebbe scontato fare una doccia fredda prima di andare a letto, in realtà sarebbe meglio farla calda o per lo meno tiepida perché solo in questo modo la temperatura corporea di abbassa e si percepisce quindi meno quella esterna.

sembrerebbe scontato fare una doccia fredda prima di andare a letto, in realtà sarebbe meglio farla calda o per lo meno tiepida perché solo in questo modo la temperatura corporea di abbassa e si percepisce quindi meno quella esterna. Pediluvio: per rinfrescare le gambe e riattivare la circolazione, invece sì al pediluvio con acqua fredda.

per rinfrescare le gambe e riattivare la circolazione, invece sì al pediluvio con acqua fredda. Cotone : per rimanere freschi durante la notte l’ideale è avere non solo il pigiama di cotone ma anche le lenzuola.

: per rimanere freschi durante la notte l’ideale è avere non solo il pigiama di cotone ma anche le lenzuola. Pannetti umidi: per rinfrescarsi durante la notte è utile avere a portata di mano dei pannetti umidi, per usarli su polsi, collo e nuca, che sono i punti che se bagnati danno maggiore sollievo.

per rinfrescarsi durante la notte è utile avere a portata di mano dei pannetti umidi, per usarli su polsi, collo e nuca, che sono i punti che se bagnati danno maggiore sollievo. Acqua: bere un bel bicchiere di acqua fredda prima di andare a dormire è un altro trucchetto per rinfrescarsi.

bere un bel bicchiere di acqua fredda prima di andare a dormire è un altro trucchetto per rinfrescarsi. Alimentazione: quando fa caldo il consiglio è di non mangiare troppo pesante a cena, prediligere cibi leggeri al fine di riposare meglio. Frutta e verdura al primo posto.

quando fa caldo il consiglio è di non mangiare troppo pesante a cena, prediligere cibi leggeri al fine di riposare meglio. Frutta e verdura al primo posto. Playlist rilassanti: un altro modo per riuscire a prendere sonno con il caldo e ascoltare suoni rilassanti, come ad esempio i suoni della natura. Di playlist se ne possono trovare tante, su Spotify o su Youtube per esempio.

un altro modo per riuscire a prendere sonno con il caldo e ascoltare suoni rilassanti, come ad esempio i suoni della natura. Di playlist se ne possono trovare tante, su Spotify o su Youtube per esempio. Fonti di calore: spegnere ogni fonte di calore, dalle luci agli elettrodomestici.

Questi sono quindi alcuni trucchi per rinfrescarsi prima di andare a dormire, adesso andremo invece a vedere insieme quali sono i prodotti che possiamo usare sempre per lo stesso scopo.

Rinfrescarsi prima di andare a dormire: i prodotti consigliati

Oltre ai trucchi descritti sopra, ci sono anche dei prodotti utilissimi per riuscire a rinfrescarsi prima di andare a dormire. Quali sono? Scopriamolo adesso insieme: