La Regina Elisabetta ha fatto sì che si potesse affittare una delle sue deliziose villette a Sandringham, residenza della famiglia Reale.

La villa in affitto a Sandingham

Da oggi su Airbnb è possibile affittare una delle lussuose villette presenti a Sandringham, una delle tenute reali preferite dalla Regina Elisabetta e dai suoi parenti.

Nella villa sono presenti oggetti d’arte e mobili appartenenti alla famiglia Reale e vi si può soggiornare per un minimo di tre notti ad un costo di 354 sterline al giorno (circa 400 euro). In genere la famiglia Reale trascorre a Sandringham i periodi di vacanza o le feste natalizie, e la villa in questione sarebbe affittabile per poco tempo solo quando non sia presente alcun membro della Royal Family all’interno della tenuta.

La proprietà affittabile su AirBnb si compone di due piani, ampio giardino e barbecue. Nella villa è possibile portare con sé i propri cani (del resto la Regina Elisabetta non ha mai fatto segreto di essere una grande amante dei cani).

quella di Sandringham non è l’unica proprietà della famiglia Reale che è possibile affittare su AirBnb. In passato la Regina Elisabetta ha messo in affitto anche alcuni appartamenti di sua proprietà a Edimburgo, mentre il principe Carlo affitta regolarmente la sa Blue House, la villa acquistata in Transilvania e dove trascorrerebbe appena 2 giorni l’anno.