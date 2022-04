A causa delle sue condizioni di salute la Regina Elisabetta avrebbe deciso di cambiare i suoi programmi in vista della Santa Pasqua, e quindi non sarà presente al tradizionale Maundy Money Service.

La Regina Elisabetta e la Pasqua

Dopo essere guarita dal Covid la Regina Elisabetta ha lamentato debolezza e stanchezza e quindi, in vista del Giubileo di Platino del suo Regno (i cui festeggiamenti si terranno a giugno) la sovrana avrebbe deciso di non prendere parte ad alcuni degli impegni pubblici che generalmente spettavano a lei, come il Maundy Money Service (che si svolge nel periodo pasquale e che, quest’anno, verrà affidato a Carlo e Camilla).

A quanto pare lo staff della sovrana e i medici personali di sua maestà avrebbero studiato un piano ben preciso per non affaticare la Regina e consentirle di arrivare in forma ai festeggiamenti del suo Giubileo di Platino. Al momento le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti.

La Regina Elisabetta e il Covid

La Regina Elisabetta è risultata positiva al Coronavirus così come suo figlio, il Principe Carlo, e la nuota Camilla.

Nessuno di loro ha avuto sintomi preoccupanti della malattia ma la sovrana, già affaticata dall’età, avrebbe accusato gli strascichi dovuti al virus. Secondo indiscrezioni a provare ulteriormente le condizioni della sovrana sarebbero alcune crisi diplomatiche interne alla Royal Family e in particolare i problemi dovuti alla lontananza di Harry e Meghan, che da oltre un anno non tornerebbero insieme a Londra (e infatti la Sovrana non ha ancora mai conosciuto la sua bisnipotina, Lilibet Diana).