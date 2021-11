Tutto quello che devi sapere sui regali solidali 

I regali solidali sono dei pensieri che, oltre a far felice chi li riceve, permettono di sostenere una buona causa. Nella maggior parte dei casi si tratta di bomboniere, cartoline, piccoli oggetti d’uso quotidiano o regali virtuali, il cui ricavato viene completamente devoluto per finanziare importanti progetti di beneficenza.

È per questo che sono pensieri perfetti da porgere in tutti quei casi in cui si voglia lasciare un’impronta nel cuore dell’altro: i doni solidali, infatti, oltre a conferire al presente un rilievo maggiore, contribuiscono a dare risalto al valore dei legami con gli altri.

Regali solidali: in quali occasioni possono essere donati?

Non esiste una circostanza particolare in cui i regali solidali si rivelino più adatti di altri. In genere, ogni occasione è buona per sorprendere chi si ama con un regalo solidale, in particolare alla luce del significato intrinseco che questo presente porta con sé.

Naturalmente, proprio a causa dei progetti di solidarietà che si accompagnano a ogni dono, i regali solidali rappresentano una valida idea regalo di Natale, soprattutto poiché lontani dal classico regalo poco pensato, riciclato o acquistato all’ultimo minuto.

Presentarsi con un regalo solidale permette infatti di portare sotto l’albero quel pizzico di solidarietà che aiuta a caricare la festa più bella dell’anno di un significato ancora più intenso.

L’evoluzione dei regali solidali con le Christmas Card

La formula che sta alla base dei doni solidali fa sì che ogni pensiero sia strettamente collegato a una buona causa, che nella maggior parte dei casi viene selezionata dalla persona che effettua il regalo.

La novità, però, è che oggi anche a chi riceve il pensiero può scegliere il progetto a cui devolvere l’importo del presente, grazie alla prima Christmas Card solidale, l’iniziativa speciale che retedeldono.it, nota piattaforma di crowdfunding, ha lanciato in vista delle festività di Natale.

In questo caso, ogni gift card ordinata permette di donare a chi si ama un regalo solidale di retedeldono.it, lasciando al destinatario la facoltà di selezionare il progetto che più gli stia a cuore.

Regali solidali: come funziona la Christmas Card

La Christmas Card solidale è un regalo elettronico, che può essere ordinato online e corrisposto al destinatario direttamente tramite posta elettronica.

Naturalmente, è sempre possibile stampare la e-card e porgerla a mano o, in alternativa, lasciarla sotto l’albero accanto agli altri presenti, fino al momento in cui verrà scartata, così come la tradizione del Natale impone. L’importo di una carta regalo, inoltre, è sempre variabile e può essere definito in fase d’ordine direttamente dal mittente, che in questa fase può inserire anche la sua firma: tutto ciò fa sì che sia sempre possibile ordinare e-card solidali personalizzate, in linea con le specifiche esigenze del mittente.

Il destinatario, da parte sua, una volta ricevuto il regalo, può scegliere in perfetta autonomia a quale causa devolvere l’importo della Christmas Card, selezionando uno tra le centinaia di progetti disponibili sul portale ufficiale di Rete del Dono.

Le cause benefiche sostenute dai regali solidali sono numerosissime e comprendono sia le iniziative di beneficenza destinate alla valorizzazione e al benessere del territorio sia le vere e proprie raccolte fondi a supporto dei paesi più poveri e del futuro delle comunità svantaggiate.

Naturalmente, le aree di intervento sono diverse e, oltre a rivolgere la loro attenzione a programmi di assistenza sociale e di cooperazione, permettono di sostenere progetti legati all’arte e alla cultura sul territorio italiano, iniziative in merito all’istruzione e alla formazione e raccolte fondi a tutela del benessere degli animali e dell’ambiente.

I regali solidali rappresentano inoltre un valido contributo a cause legate all’emergenza sanitaria in atto e alla salute a tutto tondo, a supporto sia dei malati sia di quei medici quotidianamente impegnati nella ricerca di terapie innovative.

Donare un regalo solidale, dunque, è il modo migliore per sorprendere chi si ama con un presente carico di significato, capace di trasformare anche un piccolo pensiero in un progetto ambizioso e in ogni caso privo di confini.