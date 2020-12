Tra i tantissimi impegni e le cose da fare, non siete riusciti a trovare il regalo adatto per la mamma, la sorella oppure il fidanzato e ormai è troppo tardi per i doni natalizi. Non vi preoccupate, perché sono diversi i regali last minute che potete fare per soddisfare e accontentare gli amici o i famigliari. Ecco alcune idee.

Regali di Natale last minute da donna

Siete arrivati alla vigilia di Natale, ma vi siete resi conto di non avere avuto il tempo di fare i doni alle amiche o alla sorella, la mamma, ecc. in quanto impegnate con il lavoro, ecc. Non vi preoccupate perché sono diversi i pensierini e le idee carine che vi permettono di non spendere tantissimo e fare lo stesso una bella figura, magari scegliendo qualcosa di particolare e originale.

Fare regali last minute nel settore della moda a una amica che è sempre attenta alle ultime tendenze non è facile, ma ci sono alcune idee e suggerimenti che possono catturare la sua attenzione. Con la borsa o la pochette non si sbaglia mai, quindi perché non approfittare di alcuni modelli che si possono portare anche al collo in modo d’avere tutto l’occorrente a portata di mano.

Se ha i capelli lunghi un fermaglio magari con un fiocco impreziosito da lustrini e paillette per brillare durante le feste natalizie è un dono sempre molto gradito e apprezzato. Per l’amica che ci tiene al proprio look e alla cura dei capelli, una maschera o un balsamo per idratare la sua chioma si rivela spesso una scelta particolarmente azzeccata e adatta.

Una maglietta con qualche soggetto o scritta simpatica, un copricuscino sono doni sempre graditi e apprezzati, ma soprattutto regali last minute che impegnano davvero pochissimo tempo. Per l’amica attenta alla propria skin care, un buono dall’estetista o dal parrucchiere è super apprezzato e basta recarsi presso un centro benessere o estetico per realizzarlo.

Regali di Natale last minute da uomo

Quando si avvicinano le feste e non avete idea di cosa regalare, i regali last minute sono sempre una occasione ottima in cui trovare dei suggerimenti e consigli utili. Se vi mancano ancora alcuni doni da fare soprattutto al fidanzato oppure al fratello, niente paura, perché sono diverse le idee che vi permettono di far rimanere a bocca aperta il destinatario in occasione del Natale.

Dai cofanetti viaggio alle proposte tecnologiche come tablet o cellulari, passando anche per un abbonamento a Sky se è appassionato di calcio e di sport, in generale, sono davvero tantissimi i doni che potete fare. Se il vostro fidanzato o fratello ama fare sport e correre, non può mancare la borraccia che vi permette d’idratarsi durante la corsa, oltre che risparmiare riguardo l’uso delle bottigliette di plastica.

Chi è appassionato di film o serie tv, potrebbe essere una buona idea donare qualcosa come un abbonamento alla sua videoteca preferita oppure a Netflix per vedere tutti gli spettacoli che desidera stando comodamente seduto sul divano di casa. Un paio di ciabatte se è un pantofolaio è un regalo comodo, pratico che gli tiene caldo durante le giornate e serate invernali.

Un weekend di benessere in una spa o centro termale per usufruire di tutti i massaggi, coccole e molto altro è sicuramente una idea molto apprezzata per riprendersi dalle fatiche dell’anno appena trascorso. Potete anche optate per un buono dal barbiere o un kit per prendersi cura della barba e averla sempre in ordine.

Regali di Natale last minute Amazon

Per chi non sa dove comprare i regali last minute per lui o lei in occasione del Natale, il sito di Amazon mette a disposizione una serie d’idee e suggerimenti utili approfittando di varie offerte e sconti. Sono tutte idee che arriveranno in tempo per Natale e per dare il regalo ad amici e parenti. Cliccando sulla foto si possono visualizzare le informazioni relative. Ecco una breve classifica con la descrizione delle 5 migliori idee e suggerimenti tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Infinity cofanetto regalo

Una gift card di 6 mesi a Infinity che vi permette di usufruire dei vari programmi, serie televisive e cartoni animati, ecc. Basta davvero poco per avere accesso al catalogo e disporre di ciò che desiderate e volete. Potete anche associare fino a cinque dispositivi e usarne due in contemporanea. Terminato il periodo, potete sceglierne anche un altro. In vendita con il 50%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Now Smart Stick

Una chiavetta streaming che include i primi tre mesi a scelta tra cinema ed Entertainment di Now TV. Potete collegarla al wi-fi per vedere tantissimi film on demand. Basta attiva e disdirla quando volete. Oltre a Now Tv, ci sono altre app disponibili come Prime Video, Dazn, Netflix, ecc. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Yankee Candle

Non è Natale senza una candela profumata e le Yankee Candle sono un dono perfetto per profumare la propria casa. Disponibile in giara grande. La trovate in note floreali e fruttate che garantisce un ottimo aroma che riempie la stanza. Una candela che contiene una ottima fragranza.

4)Gillette Venus Spa breeze

Una confezione che comprende un rasoio di donna e 6 lamette di ricambio con barre di gel per la depilazione. Dona alla pelle una sensazione confortevole per una pelle liscia. Il gel è a base di tè bianco, quindi molto profumato e delicato. Un prodotto Amazon’s Choice. In vendita con il 26%.

5)Gatto collana in argento Sterling

Una collana in argento Sterling che raffigura un gatto molto carino. Un gioiello elegante e delicato. Il gattino scorre lungo la catenina. Non è molto grande, ma fine. Un oggetto molto bello con una collana abbastanza lunga. Disponibile anche con un gatto che danza o due gatti. Un prodotto Amazons’ Choice. Ha uno sconto del 27%.

Insieme ai regali last minute, non possono mancare doni e oggetti per la casa.