Quale sarà il tema del Met Gala 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Questo è il tema del Met Gala 2024: il dress code

Il Met Gala è da sempre uno degli eventi più attesi della primavera. Poche ore fa è stato finalmente svelato quello che sarà il tema per il prossimo anno. La mostra del Met a cui le star prenderanno spunto per il red carpet si intitola “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“. Con sei mesi di anticipo il Metropolitan Museum of Art di New York ha reso quindi noto il titolo della mostra espositiva, visitabile dal 10 maggio al 2 settembre 2024. La serata di apertura della mostra è uno degli eventi più glamour dell’anno, un evento che interessa gli stilisti, i brand, il mondo dell’arte e dello spettacolo. Il Met Gala viene anche chiamato l’Oscar della moda. Il dress code che i divi di Hollywood devono seguire è quello del titolo della mostra. Il tema è quindi molto ampio e ci si aspetta che quello dell’anno prossimo sia uno dei Red Carpet più spettacolari in assoluto.

Met Gala 2024: il risveglio della moda

La mostra del 2023 era dedicata a Karl Lagerfeld, lo stilista scomparso nel 2019. Per il 2024 invece la mostra sarà intitolata “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” e l’esposizione sarà strutturata a partire da 50 abiti storici significativi, che sono però considerati abiti troppo fragili per poter essere indossati in futuro. I capi in totale saranno 250 della collezione permanente del Costume Institute, sotto la guida di Andrew Bolton, ovvero il curatore dell’Anna Wintour Costume Center del Met. La direttrice di Vogue America è colei che non solo seleziona gli allestimenti ma anche gli invitati che avranno l’onore di salire sui gradini del Met. Solitamente sono circa 600 gli invitati, tra attori, influencer, cantanti, e persone note nel mondo della moda e dell’intrattenimento.

La visita alle sale museali del Met sarà davvero indimenticabile, infatti, grazie alle tecnologie all’avanguardia, al pubblico verranno fornite tutte le indicazioni più importanti sul contesto delle creazioni, che occupano uno spazio temporale di ben quattro secoli.

Met Gala 2024: quando si svolgerà?

Il Met Gala è diventato uno degli eventi più attesi e importanti al mondo. Si tratta infatti di una celebrazione annuale del mondo della moda, della sua storia e di tutti i suoi protagonisti. Alla mostra sono invitate le celebrities più importanti per una raccolta fondi e anche per inaugurare la mostra, che, nel 2024 si chiamerà “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“. Una volta annunciato il tema, le star cominciano a pensare a come vestirsi al fine di ottenere il miglior look della serata. Ma, quando sarà il Met Gala 2024? La data fissata è come sempre il primo lunedì del mese di maggio, nel 2024 sarà quindi lunedì 6 maggio. Non vediamo l’ora di vedere gli abiti di tutte le star invitate!

