Caffettiera Bialetti: caratteristiche e modelli

La caffettiera Bialetti si distingue per i colori ma anche per i modelli come Induction o Fiammetta rossa.

Non c’è cosa più bella che alzarsi al mattino prendendo un caffè per cominciare la giornata nel modo migliore. Per preparare il caffè, la caffettiera Bialetti è il prodotto più adatto tra i tanti modelli a disposizione. Qui conosciamo le caratteristiche di questa azienda italiana e i modelli in voga.

Caffettiera Bialetti

Inutile negare che quando si pensa al caffè o alla moka viene subito in mente la caffettiera Bialetti, unica nel suo genere. La prima ma per molte consumatrici è considerata sicuramente la migliore del settore. Prende il nome da Alfonso Bialetti che l’ha ideata nel 1933 in modo che chiunque potesse gustare a casa un buon espresso.

Pian piano si espande fino a raggiungere un grande successo mondiale. Questo tipo di prodotto si distingue da altre per una forma e uno stile davvero unico e originale. Un’azienda, la Bialetti, capace di rinnovarsi, puntando all’innovazione ma senza dimenticare la tradizione con un buon rapporto qualità prezzo.

La caffettiera Bialetti si distingue per la forma ottagonale ma anche per l’immagine dell’omino con i baffi presenti in questi prodotti. Questo tipo di caffettiera si distingue per le tazze che ogni modello propone, ma anche il piano cottura che è compatibile dal momento che è possibile preparare il caffè anche con quelli a induzione e per il materiale con cui sono realizzate.

Per quanto riguarda la capacità delle tazze ci sono da 2, 3 ma arrivano anche fino a 6. L’alluminio è il materiale più usato ma si trovano anche modelli in acciaio o con il rivestimento in ceramica. Un’azienda come la Bialetti si adatta ai vari piani di cottura, compreso quello a induzione.

Caffettiera Bialetti: modelli

Scegliere tra le tipologie di caffettiera Bialetti non è affatto facile considerando i colori e le fantasie. Si trovano di ogni tipo: dai modelli classici come Brikka Elite passando per quelli più fantasiosi e originali quale Moka Alpina 3. In questo caso, come facilmente intuibile, celebra gli Alpini con il pomello dalla forma di penna e di colore verde.

Tra gli ultimi arrivi anche modelli che intonano una melodia o canzone per avvisare che il caffè è pronto. La Moka Bialetti Melody corrisponde a questa descrizione intonando l’inno nazionale a celebrare il marchio italiano della Bialetti, appunto. Si possono anche scegliere gli inni della propria squadra di calcio preferita.

La Moka Induction è un tipo di caffettiera Bialetti particolarmente apprezzata anche perché versatile quindi adatta per ogni tipo di piano cottura compreso a induzione. Non mancano poi i modelli colorati come il rosso, l’arancione e il blu solo per citarne alcuni che danno un tocco di energia e colore ulteriore alle giornate.

Caffettiera Bialetti: offerte online

Un prodotto del genere è disponibile con offerte e promozioni direttamente da Amazon dove cliccando l'immagine si leggono i dettagli.

1)Bialetti caffettiera moka express 2 tazze

Una caffettiera da due tazze del noto marchio, di origine italiana, con manico ergonomico e anti-scottatura. Un formato indicato per ogni esigenza che si adatta sia per il forno a gas che elettrico, ma anche a induzione.

2)Bialetti Fiammetta Ind. 2 cups

Questa caffettiera della collezione Fiammetta fonde innovazione e tradizione. I materiali sono di ottima qualità e compatibili con ogni piano di cottura. Ha un design molto elegante e moderno ma autentico proprio come il marchio.

3)Bialetti Rainbow caffettiera colorata

Un modello da 3 tazze in alluminio dai colori brillanti e vivaci come giallo, rosso e blu, solo per citarne alcuni. Non è adatta a piastre a induzione. Di ottima qualità e sicura da usare.

