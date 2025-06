Scopri la deliziosa ricetta della torta al cioccolato e zenzero

Immagina di trovarsi al bar, non uno qualsiasi, ma quel posto accogliente e vivace dove il profumo di dolci freschi ti avvolge come un caldo abbraccio. Sì, sto parlando di quel bar a Brooklyn, il Dynaco. Qui, oltre a un buon drink, puoi trovare una torta che è un vero e proprio capolavoro: una torta al cioccolato e zenzero, ricoperta da una nuvola di crema di formaggio. La prima volta che l’ho assaggiata, mentre giocavo a carte con la mia ragazza, ho capito che non avrei più potuto farne a meno!

La ricerca della ricetta

Il desiderio di replicare quel dolce sublime mi ha spinto a contattare Catherine Lloyd Burns, la mente dietro le torte di Dynaco. “In tanti mi chiedono la ricetta, ma non l’ho mai condivisa”, mi ha risposto. Eppure, con un pizzico di generosità, mi ha rivelato che la sua creazione parte da una ricetta di Nigella Lawson, ma con un tocco personale. Non è mai divertente copiare alla lettera, vero? E così, ho deciso di cimentarmi anche io in questo esperimento culinario, armato di un Guinness e tanta voglia di dolce.

Un dolce da campioni

Ora, non voglio illuderti: non sono un pasticcere provetto. La mia torta, a dirla tutta, assomigliava più a un dolce di una vendita di beneficenza per bambini che a un dessert da ristorante. Ma, oh, il gusto! La mattina seguente, con una fetta di quella torta e un buon caffè, ho scoperto il significato di “colazione da campioni”. Non puoi immaginare quanto fosse deliziosa! Ho iniziato a chiedermi se Catherine avesse aggiunto un po’ di zenzero fresco, ma la verità è che entrambe le versioni sono fantastiche.

Prepariamo la torta insieme

Se anche tu vuoi cimentarti nella preparazione di questa torta da sogno, ecco un assaggio della ricetta: Nigella descrive il suo dolce come “magnifico nella sua umida oscurità”. La crema di formaggio che la ricopre è facoltativa, ma lascia che ti dica, anche senza glassa è semplicemente divina. E chi non ama un po’ di cioccolato in più? Sì, sto guardando te, amante del dolce!

Una dolce riflessione

Hai mai provato a ricreare un piatto che hai amato in un ristorante? È come un piccolo viaggio nel tempo, un modo per riportare alla mente quei momenti speciali. Grazie, Catherine, per averci ispirato con la tua meravigliosa ricetta. E se sei a New York e non hai voglia di metterti ai fornelli, sappi che puoi ordinare una delle sue torte direttamente da lei. Ma, credimi, il vero divertimento è prepararla da te!

In fondo, la vita è troppo breve per non concedersi un dolce ogni tanto. Quindi, prepara il tuo grembiule e lasciati trasportare dalla magia della pasticceria. E chissà, magari la tua torta al cioccolato e zenzero diventerà il nuovo must tra i tuoi amici!