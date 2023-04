Quanto guadagnano Harry e Meghan? Il patrimonio netto

Da quando Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia reale nulla è stato più come prima. Indiscrezioni, critiche e polemiche sono aumentate giorno dopo giorno. Tanto da portare il principe Harry e sua moglie a rinunciare alla vita reale: hanno abbandonato Buckingham Palace e si sono trasferiti in America con i loro due bambini Archie e Lilibet.

Ma tra contratti multimilionari, documentari, app e libri in uscita, la coppia sembra non aver bisogno dei privilegi della famiglia reale. Dunque, la domanda sorge spontanea… quanto guadagnano realmente i duchi di Sussex? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagnano Harry e Meghan

Nell’ultimo periodo, la coppia è riuscita a raccogliere una cifra che ammonta a ben 13 milioni di dollari dai loro finanziatori per”Archewell“, associazione con lo scopo di sostenere il cambiamento culturale. Non solo. Altri 3 milioni di dollari potrebbero derivare dall’incasso di “Spare“, l’autobiografia del principe. Tuttavia, la maggior parte del ricavato sembrerebbe essere destinato in beneficienza.

Harry e Meghan: il patrimonio netto

Harry e Meghan hanno anche stretto un accordo della durata di tre anni con il colosso dello streaming Spotify per creare il podcast “Archetypes“.

Stando a quanto riportano i rumors, la partnership potrebbe valere dai 15 ai 18 milioni di dollari. Non solo. Ad aprile del 2019, Harry e Meghan avrebbero prodotto una serie per Apple TV dedicata alla salute mentale. La coppia ottiene grande profitto anche da importanti collaborazioni con BetterUp, una start-up pensata per il benessere psicologico di cui il principe sarebbe direttore operativo, e l’azienda agroalimentare Clevr, sponsorizzata dalla moglie. A questo si aggiunge il guadagno che Meghan Markle ha riscosso con la pubblicazione di un libro illustrato per bambini intitolato “The Bench“. Per questo, infatti, avrebbe ricevuto un anticipo di 618 mila dollari.

L’accordo da record con Netflix

Ma non è finita qua: non dimentichiamoci dell’accordo da record con Netflix da 100 milioni di dollari per la produzione di documentari, docu serie, lungometraggi e programmi per bambini. Al momento la coppia ha realizzato soltanto il documentario “Harry & Meghan“, disponibile sulla piattaforma streaming da dicembre 2022. Sembra però che la coppia abbia in programma una nuova serie intitolata “Live to Lead“. Composta da sette episodi, dovrebbe essere caratterizzata da interviste ai leader di tutto il mondo.

Harry e Meghan: il patrimonio netto

Tuttavia, negli ultimi mesi, la coppia ha dovuto far fronte anche a molte spese. Fino a qualche anno fa, infatti, a coprire la maggior parte degli acquisti era Re Carlo III. Lui stesso ha pagato più di 3 milioni di dollari per i lavori di ristrutturazione a Frogmore Cottage, dimora che la coppia ha ricevuto dalla Regina Elisabetta come regalo di nozze nel 2018. Ma dopo aver abbandonato la vita reale, la coppia ha deciso di rimborsare la somma. Hanno poi acquistato una meravigliosa villa da 14 milioni di dollari a Montecito, sul mare di Santa Barbara in California. Cifre davvero da capogiro! Ma tra contratti, libri, documentari e numerosi progetti futuri, l’aspetto economico non sembra certo un problema per i duchi di Sussex!