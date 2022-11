Le prove e in linea generale la fase di preparazione sono probabilmente uno dei tasselli più importanti di Ballando con le Stelle. Del resto saper ballare uno stile diverso ad ogni puntata non è per nulla semplice. Per questo è assolutamente indispensabile che i concorrenti provino molto prima di andare in scena nella fatidica puntata del sabato.

La domanda che molti spettatori del programma condotto da Milly Carlucci si saranno senz’altro chiesti: come si svolgono le prove dei concorrenti e quanto durano al giorno? Hanno risposto a questa domanda gli stessi autori del programma in un approfondimento pubblicato sul sito di “TV Sorrisi e Canzoni”.

Ballando con le Stelle, come si svolgono le prove dei concorrenti?

Stando a quanto si apprende, i concorrenti provano un minimo di due ore al giorno, ma potrebbero essere un po’ di più e in ogni caso dipende dalle possibilità.

Le prove hanno luogo tutti i giorni escludendo il lunedì mattina che per i concorrenti è di riposo. Questi ultimi provano sempre e comunque con il loro maestro che ha anche la duplice “funzione” di coreografo.

In che modo avviene l’abbinamento tra maestro di danza e concorrenti?

Altro aspetto da non tralasciare riguardo alle prove è l’abbinamento tra concorrente e maestro di danza.

Ciò non avviene assolutamente a caso in quanto alla base di ciò c’è sono caratteristiche fisiche quali età, aspetto fisico e altezza, senza contare il carattere dei due. Non ultimo le sale prove sono tre. È presente anche una sala multifunzionale.