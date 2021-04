Negli ultimi tempi si sta sentendo sempre di più parlare del purpose personale: ma cosa è questo concetto e per quale motivo è così importante?

Cosa è il purpose personale

Il purpose personale può essere tradotto in italiano con la frase ‘scopo personale’.

In termini più complessi si tratta di uno scopo che abbiamo nella vita, un obiettivo che forgia il nostro essere e le nostre azioni, il mondo in cui vorremmo lasciare un segno nel mondo e nelle persone che ci circondano. Avere un purpose personale significa attuare un certo grado di introspezione tale da capire cosa ci fa sentire in grado di svoltare la nostra vita e quella degli altri. Contribuisce allo sviluppo personale, alla continua ricerca di perfezionarsi e migliorarsi, ad avere la carica giusta anche nei momenti più bui e di sconforto.

Il personal purpose di ognuno non è fermo, immobile e statico anzi varia nel corso della vita a seconda dell’età, delle esigenze, del contesto in cui viviamo.

Purpose personale nelle aziende

Oggi il purpose personale è spesso al centro delle politiche aziendali e se ne sente parlare sempre di più. Via via infatti, lo scopo personale ha sostituito gli ormai obsoleti concetti di mission aziendale e vision. Si è andato quindi a valorizzare il peso delle aspirazioni personali degli impiegati e del loro scopo intrinseco della vita.

In questo modo, cercando il proprio purpose, il lavoro quotidiano diventa più coinvolgente e stimolante. Inoltre permette ad ognuno di uscire dalla propria zona di comfort: affrontando argomenti e situazioni che ci ispirano e che fanno parte del nostro scopo personale, riusciamo ad ottenere atteggiamenti maggiormente flessibili ad ogni situazione che ci si dimostra davanti.

Nelle aziende il purpose personale è fondamentale per dare maggiore stimolo ad ogni impiegato: ognuno deve vedere nell’azienda la propria storia. Si andrà quindi a creare un allineamento tra mission aziendale e scopo personale di ogni dipendente che vi collabora, ottenendo migliori risultati finali.

