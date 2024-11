Psoriasi: le cause e i rimedi.

Che cos’è la psoriasi? Quali sono le cause? E i rimedi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Psoriasi: che cos’è?

Negli ultimi tempi si sente più spesso parlare di psoriasi ma, che cos’è esattamente? La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che può anche essere invalidante. Oggi circa il 3 % della popolazione italiana ne soffre. Ma ecco le parole della dottoressa Lucrezia Pacetti, specialista in dermatologia presso il poliambulatorio AestheMedica di Ferrara: “è caratterizzata dall’accelerazione del turnover cellulare, che causa la formazione di chiazze squamose e ispessite, eritematose.”. Esistono diversi tipi di psoriasi, essa comunque si manifesta con aree ispessite ricoperte di squame di colore biancastro. In alcuni casi queste lesioni sono anche causa di prurito. Le zone più colpite sono gomiti, ginocchia, cuoio cappelluto e zona lombare ma possono anche essere estese a tutto il corpo. Questa malattia non è contagiosa ma è spesso genetica anche se comunque non è l’unico fattore scatenante. Andiamo adesso a vedere quali sono le altre possibili cause della psoriasi.

Psoriasi: le cause

Abbiamo visto che spesso la causa della psoriasi è di tipo genetico. Ci sono però altre fattori scatenanti, vediamoli adesso insieme:

Stress : ultimamente stanno aumentando i casi di psoriasi legati al troppo stress. E’ una malattia che infatti risente molto dello stress sia fisico che psichico.

ultimamente stanno aumentando i casi di psoriasi legati al troppo stress. E’ una malattia che infatti risente molto dello stress sia fisico che psichico. Traumi: la psoriasi può comparire, o peggiorare, anche a seguito di traumi cutanei o interventi chirurgici.

la psoriasi può comparire, o peggiorare, anche a seguito di traumi cutanei o interventi chirurgici. Cattiva alimentazione: anche il mangiare male può essere una causa di psoriasi, così come l’abuso di fumo e alcol.

anche il mangiare male può essere una causa di psoriasi, così come l’abuso di fumo e alcol. Farmaci : un’altra causa può essere l’assunzione di alcuni tipi di farmaci come i beta-bloccanti.

: un’altra causa può essere l’assunzione di alcuni tipi di farmaci come i beta-bloccanti. Infezioni: anche le infezioni o altre malattie, quali il diabete, la celiachia, l’ipertensione e il fegato grasso, possono portare alla psoriasi.

anche le infezioni o altre malattie, quali il diabete, la celiachia, l’ipertensione e il fegato grasso, possono portare alla psoriasi. Cambiamenti climatici: infine anche i cambiamenti climatici possono svolgere un ruolo nella comparsa della psoriasi.

La psoriasi è una malattia che colpisce sia gli uomini che le donne e solitamente si manifesta dai 20 ai 30 anni, ma in realtà può comparire a qualsiasi età. Essendoci diversi tipi di psoriasi, è bene fare tutte le analisi del caso per vedere poi come agire su questa malattia.

Psoriasi: i rimedi

Come abbiamo appena visto, sono tante le cause, oltre al fattore genetico, che possono portare alla psoriasi. Per quanto riguarda le cure, dipende molto dal tipo di psoriasi, in quanto un metodo può essere efficace per un tipo di psoriasi e non per un altro. Diciamo che oggi esistono diversi trattamenti e diversi farmaci che permettono di evitare il peggioramento della situazione e tenere sotto controllo l’infiammazione. Purtroppo però non esiste una cura completa che porta alla totale guarigione dalla malattia. In rari casi però è successo che questa malattia guarisse da sola senza più ripresentarsi. Come detto ci sono anche diversi farmaci, tra cui lozioni, spray, pomate eccetera. L’importante è rivolgersi il prima possibile a un dermatologo al fine di prendere subito la malattia ed evitare che le macchie si espandano troppo.