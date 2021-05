Prova costume: consigli su come correre ai ripari

Con le belle giornate soleggiate di questi giorni, cresce il desiderio di andare al mare e approfittare dei primi raggi di sole per abbronzarsi. L’estate è anche sinonimo di prova costume, un appuntamento a cui non tutte arrivano preparate. Vediamo come correre ai ripari e cosa fare per la forma fisica.

Prova costume

A cominciare dai mesi di marzo e aprile, sono molti coloro che decidono di iscriversi in palestra e seguire una dieta in modo da prepararsi all’appuntamento con l’estate e quindi alla fatidica prova costume. Uno dei momenti maggiormente temuti da ogni donna che deve lottare con pancetta, gonfiore e pesantezza. Per questa ragione, cominciare a prepararsi in tempo significa arrivare in forma e perfetti per la spiaggia.

La prova costume può rappresentare per molte un incubo, ma bisogna sapere come affrontarla in modo da ottenere importanti e utili risultati. Ogni anno, a pochi mesi dall’estate, sono in molti a domandarsi come fare a superarla in modo da avere un fisico soddisfacente per l’estate che inesorabilmente si avvicina sempre più, mettendo ansia a coloro che non sono ancora del tutto pronte.

Per riuscire a superarla in maniera indenne, soprattutto se durante l’anno ci si è lasciati andare ad abbuffate e il fisico ne ha risentito, si consiglia di cercare, almeno nei mesi precedenti, di ridurre le uscite al ristorante in modo da mantenersi in forma per l’appuntamento con l’estate. Un po’ di attività fisica in più e una alimentazione maggiormente equilibrata sono sicuramente un ottimo rimedio alla prova costume.

Per questa ragione, è bene non addormentarsi sugli allori e darsi da fare per raggiungere una forma fisica che sia adeguata e sufficiente per sfoggiare un corpo tonico e snello per l’estate.

Prova costume: consigli

Per arrivare in spiaggia al top della forma e sfoggiare un fisico che sia asciutto e snello, si consiglia di seguire alcuni piccoli suggerimenti per non farsi cogliere impreparati all’appuntamento con la prova costume. Per superare la prova costume, non bisogna seguire una dieta che sia troppo restrittiva o rigida e non è neanche raccomandato saltare i pasti.

Digiunare non è mai la giusta soluzione in quanto porta soltanto ad abbuffarsi ulteriormente al pasto successivo vanificando tutti gli sforzi fatti. Bisogna consumare tutti e cinque i pasti giornalieri, ovvero i tre principali + i due spuntini di metà mattino e merenda. Gli esperti consigliano di mangiare poco, ma spesso in quanto aiuta ad accelerare il metabolismo bruciando le calorie in eccesso.

Molto importante consumare la frutta e la verdura a ogni pasto. Si consiglia frutta di stagione, come una fetta di ananas o di anguria in modo da eliminare le scorie e le tossine. Sono alimenti che aiutano a bruciare i grassi in eccesso e dimagrire in modo sano e naturale. Le vitamine e i minerali presenti nella frutta sono fondamentali in quanto eliminano i grassi e fanno bene.

All’alimentazione è bene associare anche delle mini sessioni di fitness in modo da tenersi in allenamento e in forma. Cominciare, sin dal mattino, con delle passeggiate e corse aiuta a risvegliare il metabolismo e anche a bruciare le calorie. Si raccomanda anche di andare a piedi al lavoro, se non troppo distante e fare le scale, anziché prendere l’ascensore. In questo modo si arriva preparati e in forma all’appuntamento con l’estate e la spiaggia.

