La nuova tenenza autunno inverno 2020-21, in fatto di profumi, sono quelli unisex. Profumi che si adattano a lui e a lei, fragranze che in qualche modo uniscono due generi, ricordando le caratteristiche di entrambi senza che queste prevalgano le une sulle altre.

Dai sentori del bosco a quelli più orientaleggianti, fino a farsi sorprendere dalle profumazioni agrumate perfette anche per le stagioni fredde e da quelle più intense come quelle date dai liquori. Una perfetta danza di odori che vi proponiamo qui, elencandovi quelle più alla moda per questa nuova stagione.

Profumi unisex per l’autunno inverno 2020-21

I profumi come il muschio hanno un carattere virile e quindi sono tipicamente maschili.

Ma la variante più delicata, quella del Muschio bianco, si può trovare anche nei profumi dedicati al mondo femminile. Odori perfetti per profumi unisex. Spesso accompagnati da ambra grigia (sostanza di rigetto dei capodogli maschi, che si trova tipicamente nei mari orientali) e vaniglia che travolge con il suo sentore dolce e caldo.

Il dattero invece, ha un profumo dolce ed orientale, mentre il patchouli si presenta in due diverse intensità, una più legnosa, tipicamente maschile e una più delicata tipica dei profumi femminili.

Anche il sandalo ha un sentore legnoso, ma rimane molto dolce, caratteristica che lo rende perfetto per le fragranze unisex. Ma quali sono i profumi che presentano principalmente questi ingredienti?

Musc Ravageur: Frédéric Malle

Ambra e muschio si uniscono alla vaniglia, al sandalo e al patchouli. Ma ciò che sorprende in questa nuova composizione dedicata a lui e a lei, è il connubio mandarino e cannella, profumazione tipicamente autunnale.

Rouge Sarây: Atelier des Ors

Il profumo ricorda le note del Medio Oriente. I sentori del dattero, della vaniglia e dell’eliotropo si uniscono al sandalo e al guaiaco.

Una danza sensuale di aromi fruttati e legnosi, che ricordano la dolcezza di lei e la mascolinità di lui.

Profumi unisex: i sorprendenti

Anche i profumi fruttati e floreali possono essere unisex. Gli oli essenziali agrumati hanno diverse intensità, che dipendono dal frutto da cui vengono estratti, variano infatti da un sentore più aspro a uno più dolce. Per la stagione autunnale sono spesso accompagnati dal profumo speziato della cannella. Ma possono anche essere accompagnati da fragranze floreali, quella prevalente è quella del fiore d’arancio, dal sentore molto fresco, che va ad alleggerire l’intensità dell’agrume.

Tra i frutti tipici dell’autunno troviamo anche il lampone. Lo troviamo spesso accompagnato da sentori legnosi o muschiati, ma lo troviamo anche accostato a profumazioni floreali come quello della rosa.

Orange Star: Tauer Perfumes

A dominare sono gli agrumi. Gli oli essenziali di clementina e mandarino rosso vanno ad addolcire il sentore terroso della citronella. A completarne la composizione un insieme di fiori freschi come il fiore d’arancio, e il fior di violetta. L’ambra grigia scivola sulle fragranze legnose e si accompagna alla vaniglia e la patchouli. Non manca poi il tocco della resina naturale della pianta di cisto.

Rouge Avignon: Phaedon Paris

Il profumo della rosa carnosa speziata è accompagnato dai sentori dell’ylang ylang e del Lampone. Il sottofondo è quello boscoso dei legni cerati e del tartufo nero, dei muschi e dell’ambra che si uniscono alle note terrose del vétiver e al profumo inconfondibile della fava di cacao unito al sandalo.

Profumi unisex: i più intensi

I profumi unisex possono essere anche molto intensi. Dai sentori liquorosi e brucianti, tipicamente maschili, dati da profumazioni come l’olio di cognac unito a sentori legnosi e addolciti da spezie tipicamente femminili come la vaniglia.

La fava tonka è l’ingrediente che sorprende. La sua profumazione è ricca, dolce e ricorda i sentori della mandorla e della vaniglia, ma con più intensità. Un ingrediente perfetto anche con i sentori del bosco. Ma quali sono le profumazioni unisex più intense per la stagione autunno inverno 2020-21?

Angel’s Share: Killian Paris

L’intensità di questa profumazione è data dalla sorprendente fragranza dell’olio di cognac, accompagnato dalla quercia, dalla cannella e dalla fava tonka. A dargli definizione è poi il mix perfetto tra sandalo, pralina e vaniglia.

Tonkade: Laboratorio Olfattivo

In questa profumazione si uniscono le note floreali del néroli, le punte speziate del cardamomo e quelle agrumate del cedro. Sentori ammorbiditi dalla fava tonka e dalla vaniglia. Il patchouli invece rimanda alle profumazioni legnose ed ambrate che donano intensità.