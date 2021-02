“Prima di andare via” è una delle canzoni più celebri di Neffa, reinterpretata da numerosi cantanti tra i quali anche Noemi durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2021: testo e significato del brano.

“Prima di andare via”, Neffa: il testo

Prima di andare via

spero che balli un po’

con me

sopra la musica

ora il tuo corpo si muove

può essere l’ultima

buona occasione per me

di redenzione insieme a te

niente distanze ora no

tu sei bellissima

forse un po’ troppo per me

se avessi solo un attimo

cose che ti direi

Prima di andare via

spero che resti un po’

con me

solo un momento sai

ora che la notte

corre

può essere l’ultima

buona occasione per me

di redenzione insieme a te

niente distanze ora no

tu sei bellissima

forse un po’ troppo per me

se avessi solo un attimo

cose che ti direi..

cose che ti direi..

Prima di andare via

solo un momento sai

può essere l’ultima

buona occasione per me

e sento che è possibile

niente distanze ora no

tu sei bellissima

forse un po’ troppo per me

se avessi solo un attimo

cose che ti direi

se tu resti qui con me

prima di andare via

se tu resti qui con me

spero solo che tu resti

ancora un poco qui con me

se tu resti qui con me

spero solo che tu resti

ancora un poco qui con me

se tu resti qui con me

con me

con me

con me

spero solo che tu resti

ancora un poco qui con me.

Significato del brano

Il brano “Prima di andare via” è uscito nel 2003, primo estratto dell’album I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa. È diventato subito un classico del cantautore, con il suo ritmo allegro e che ricorda la dance anni ’80. La canzone è ovviamente dedicata ad una donna, bellissima a detta del cantautore e quasi inarrivabile. Attraverso lei, il protagonista della canzone vede un’occasione di redenzione e spera che non vada via in fretta da lui.