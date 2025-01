Un nuovo inizio per Pierre Gasly

Con l’arrivo del 2025, Pierre Gasly si prepara a una nuova avventura nel mondo della Formula 1, questa volta come leader indiscusso del team Alpine. Dopo un 2024 ricco di sfide e successi, il pilota francese ha deciso di sorprendere i suoi fan non solo con le sue prestazioni in pista, ma anche con un cambiamento radicale nel suo look. Gasly ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae mentre festeggia il nuovo anno con la sua fidanzata, Kika Cerqueira Gomes, ma ciò che ha catturato l’attenzione è stato il suo nuovo taglio di capelli, un audace buzz cut che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Reazioni dei fan e