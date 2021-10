Quest’anno per il Black Friday regalati un’asciugatrice: conviene!

Il Black Friday era, originariamente, una tradizione americana che interessava esclusivamente il giorno successivo al Ringraziamento, cioè il quarto giovedì di novembre. Da qualche anno anche l’Italia ha iniziato a promuovere questa iniziativa, modificandola nel concetto e facendola diventare, più che altro, un periodo dell’anno in cui si dà la possibilità a tutti di cominciare lo shopping natalizio approfittando di sconti e promozioni.

Cos’è il Black Friday

In America il Black Friday, letteralmente venerdì nero, coincide con il giorno successivo al Ringraziamento e con il ponte festivo che ne consegue e che permette alle famiglie di avere tempo a disposizione per lo shopping e per iniziare a pensare ai regali ed agli acquisti natalizi. Questa usanza è arrivata anche in Italia e, anno dopo anno, riscuote sempre maggior successo. Perché? Il motivo è che le aziende e i negozi hanno deciso di estendere il concetto di Black Friday a un periodo più lungo, che include anche il Cyber Monday, ossia il lunedì successivo. In questi giorni è possibile imbattersi in offerte speciali, sconti e promozioni interessanti e convenienti e, pertanto, concedersi qualche bel regalo di Natale anticipato. Mediaworld, quest’anno, sta puntando soprattutto sulle asciugatrici Black Friday a prezzi davvero lusinghieri per chi sta pensando di risolvere una volta per tutte il problema del bucato steso ad asciugare.

I vantaggi dell’asciugatrice

Il bucato è una delle incombenze più impegnative per chiunque abbia una casa da gestire. Durante la bella stagione c’è chi ha la fortuna di avere a disposizione un terrazzo o un giardino ma, anche in quel caso, non sempre stendere all’aperto si rivela una buona soluzione. In città, ad esempio, lo smog può macchiare la biancheria o un temporale improvviso può costringere a dover lavare nuovamente tutto. Chi, invece, vive in un appartamento moderno e compatto, si ritrova a dover combattere giornalmente con problemi di spazio e, non meno importanti, di umidità che la biancheria stesa sparge in tutto l’ambiente. L’asciugatrice è un elettrodomestico che offre tanti vantaggi: asciuga velocemente il bucato lasciandolo morbido e profumato, rende la stiratura più facile, veloce ed efficace, non crea umidità e, soprattutto se si sceglie un modello slim, occupa pochissimo spazio.

Asciugatrici per tutti i gusti

Come scegliere una buona asciugatrice, che soddisfi tutte le esigenze personali o familiari di chi la acquista? Il ventaglio di scelta è vasto. Si va dalle macchine a pompa di calore, che asciugano avvalendosi di flussi di aria calda a quelle a condensazione, che essiccano il bucato eliminando l’acqua dai tessuti. Fino ad arrivare ai modelli a vapore, più recenti, che hanno la caratteristica di effettuare un’asciugatura più graduale ma anche più delicata e, quindi, adatta anche ai capi più raffinati. Per quanto riguarda le dimensioni si può spaziare dalle grandi macchine, adatte alle famiglie numerose o a chi ogni settimana ha bisogno di asciugare diversi kg di bucato fino ai modelli slim. Piccoli, compatti ma potenti e funzionali, l’ideale per chi ha poco spazio e poco tempo ma desidera risultati impeccabili senza doversi misurare con elettrodomestici ingombranti.

Il momento giusto per acquistare un’asciugatrice

Fai parte anche tu di quella nutrita schiera di persone che detestano vedere lo stendino in salotto o in bagno e non sopportano quella sensazione di umido che il bucato steso in casa spande per tutta la stanza? Sappi che sta per arrivare il momento migliore dell’anno per pensare seriamente all’acquisto di un’asciugatrice. Mediaworld ha in serbo tante offerte e promozioni speciali per il Black Friday e in catalogo sono previsti anche diversi modelli di asciugatrici. Sicuramente, tra i modelli proposti troverai anche quello che fa per te e che si adatta perfettamente allo spazio che hai a disposizione. Tieni sott’occhio la pagina dedicata alle offerte speciali di Mediaworld per il Black Friday e non lasciarti sfuggire le occasioni di questo novembre 2021. Così, oltre a tutti i vantaggi pratici e funzionali che potrai ottenere grazie all’asciugatrice si aggiungerà anche quello di poterne beneficiare spendendo molto meno del previsto!