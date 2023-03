Outlast – Gioco di squadra su Netflix: data di uscita

Outlast – Gioco di squadra è un nuovo reality show di sopravvivenza decisamente folle, che sta per arrivare su Netflix. 16 concorrenti che saranno pronti a tutto pur di vincere.

Outlast – Gioco di squadra: data di uscita

Outlast – Gioco di squadra è un nuovo reality show di sopravvivenza, davvero estremo e decisamente folle, che sta per arrivare nel catalogo di Netflix. La piattaforma di streaming ha annunciato la data ufficiale di uscita, prevista per venerdì 10 marzo 2023. Uno show che terrà gli spettatori con il fiato sospeso, davanti a dei concorrenti che saranno realmente disposti a tutti pur di arrivare alla fine di questo gioco così folle e surreale. Il pubblico non potrà fare altro che rimanere incollato allo schermo, tifando per il proprio concorrente preferito. I protagonisti sono 16 e arrivano dal Nord al Sud degli Stati Uniti, con un’età compresa tra i 25 e i 60 anni. Amano la natura, praticano sport estremi e fanno i lavori più disparati, dal coach di wrestling in una scuola, al marine e al ranger, dalla detective privata all’ingegnere. Questo gioco estremo è prodotto da Aggregate Films e Nomad Entertainment e sarà disponibile su Netflix dal 10 marzo, pronto a lasciare gli spettatori a bocca aperta. Anche nel mese di marzo Netflix sta stupendo tutti i suoi utenti con numerose uscite. Il catalogo della piattaforma di streaming è sempre più ricco di nuovi titoli, da film a serie tv, da documentari a show. Ci sono tantissime novità da non perdere e Outlast – Gioco di squadra è sicuramente una di queste.

Outlast – Gioco di squadra: il reality estremo di Netflix

Outlast – Gioco di squadra è una novità unica su Netflix. Un reality show estremo, con un format semplice ma decisamente assurdo. I 16 survivalisti che sono stati selezionati vengono spediti nella natura selvaggia dell’Alaska con la promessa di un ricco montepremi, ma dovranno essere in grado di sopravvivere. Per riuscire a vincere dovranno rispettare una regola fondamentale, ovvero quella di collaborare tra di loro e imparare a giocare di squadra. I concorrenti dovranno fare tutto il possibile per sopravvivere, per rimanere in piedi fino alla fine, anche perché la vincita messa in palio per la squadra che otterrà la vittoria è decisamente invitante. Si tratta di un montepremi da un milione di dollari. Questi personaggi non sono stati scelti a caso. Tra di loro ci sono persone che hanno superato tragedie personali incredibili, combattimenti armati e perfino una valanga. Amber Asay, per esempio, è una donna di Phoenix a cui l’uomo che amava ha sparato in faccia e ha combattuto una dura dipendenza dalla droga, prima di scoprire il thru-hiking grazie ad un viaggio di guarigione nel deserto con uno sciamano. Dawn Nelson, invece, è una 43enne di Creston a cui è stato diagnosticato un cancro mentre era incinta di sua figlia. Dopo un parto cesareo, una mastectomia e diversi interventi ricostruttivi, è diventata ancora più forte, pronta a questa sfida. Le storie dei protagonisti di questo reality show sono davvero incredibili e tutte da scoprire.