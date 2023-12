Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dall’11 al 17 dicembre 2023.

L’oroscopo settimanale dall’11 al 17 dicembre 2023

In questa settimana il Sole e Marte sono nel segno del Sagittario, portando tanta energia a tutti i segni d’Aria. Mercurio invece è in Capricorno, mentre Venere in Scorpione. Vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dall’11 al 17 dicembre 2023 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo settimanale dall’11 al 17 dicembre 2023: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo dall’11 al 17 dicembre 2023, segno per segno:

Ariete : settimana dove vi sentirete pieni di energia, siete in ottima forma e avrete tanta voglia di fare. In amore, inoltre, per i single potrebbe essere il momento giusto di conoscere una persona davvero speciale.

: settimana dove vi sentirete pieni di energia, siete in ottima forma e avrete tanta voglia di fare. In amore, inoltre, per i single potrebbe essere il momento giusto di conoscere una persona davvero speciale. Toro : settimana molto positiva per quanto riguarda il lavoro, soddisfazioni in vista. In amore, per chi è in coppia le cose procedono davvero molto bene, si prospetta un weekend super romantico. Non dimenticate però di prendervi del tempo anche per voi stessi.

: settimana molto positiva per quanto riguarda il lavoro, soddisfazioni in vista. In amore, per chi è in coppia le cose procedono davvero molto bene, si prospetta un weekend super romantico. Non dimenticate però di prendervi del tempo anche per voi stessi. Gemelli : settimana di alti e bassi, sul lavoro potrebbero esserci alcuni problemi, cercate di affrontare tutto con calma e determinazione. Anche in amore possibili incomprensioni con il partner, che però si risolveranno presto. Non siate troppo gelosi.

: settimana di alti e bassi, sul lavoro potrebbero esserci alcuni problemi, cercate di affrontare tutto con calma e determinazione. Anche in amore possibili incomprensioni con il partner, che però si risolveranno presto. Non siate troppo gelosi. Cancro : ottima settimana in arrivo, sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro sarete più creativi che mai, riuscirete a portare a termine con successo ogni compito. Anche in amore le cose vanno molto bene, per i single nel weekend potreste incontrare una persona davvero speciale.

: ottima settimana in arrivo, sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro sarete più creativi che mai, riuscirete a portare a termine con successo ogni compito. Anche in amore le cose vanno molto bene, per i single nel weekend potreste incontrare una persona davvero speciale. Leone : settimana piuttosto tranquilla, sul lavoro nessun grosso problema in vista, anzi non è detto che non possiate iniziare una nuova collaborazione. In amore avrete voglia di passare diverso tempo con chi amate, magari con una bella gita fuori porta.

: settimana piuttosto tranquilla, sul lavoro nessun grosso problema in vista, anzi non è detto che non possiate iniziare una nuova collaborazione. In amore avrete voglia di passare diverso tempo con chi amate, magari con una bella gita fuori porta. Vergine: se la prima parte della settimana sarà piuttosto tranquilla, la seconda parte può esserlo meno. Potrebbero infatti esserci alcuni imprevisti sul lavoro che vi renderanno piuttosto nervosi. Attenzione inoltre a non scaricare tutto su chi amate.

se la prima parte della settimana sarà piuttosto tranquilla, la seconda parte può esserlo meno. Potrebbero infatti esserci alcuni imprevisti sul lavoro che vi renderanno piuttosto nervosi. Attenzione inoltre a non scaricare tutto su chi amate. Bilancia: Mercurio è in opposizione fino al 22, ciò potrebbe portare diversi imprevisti in ambito lavorativo. Cercate di mantenere la calma il più possibile. Dal punto di vista sentimentale nulla da segnalare, tutto procede molto bene.

Mercurio è in opposizione fino al 22, ciò potrebbe portare diversi imprevisti in ambito lavorativo. Cercate di mantenere la calma il più possibile. Dal punto di vista sentimentale nulla da segnalare, tutto procede molto bene. Scorpione : ottima settimana in arrivo! Se avete un progetto chiuso nel cassetto, questo è il momento giusto per tirarlo fuori, inoltre alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione. Sfruttate il weekend per rilassarvi.

: ottima settimana in arrivo! Se avete un progetto chiuso nel cassetto, questo è il momento giusto per tirarlo fuori, inoltre alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione. Sfruttate il weekend per rilassarvi. Sagittario: settimana dove dovrete stare molto attenti alle vostre spese, no quindi a spese inutili. In amore potrebbero esserci alcune incomprensioni con il partner, soprattutto dovute alla gelosia.

settimana dove dovrete stare molto attenti alle vostre spese, no quindi a spese inutili. In amore potrebbero esserci alcune incomprensioni con il partner, soprattutto dovute alla gelosia. Capricorno : settimana in cui vi sentirete un pò più stanchi del solito, cercate di prendervi del tempo per voi stessi, per ricaricare le energie. Sul lavoro le cose procedono senza intoppi, inoltre, per i single, novità interessanti in arrivo.

: settimana in cui vi sentirete un pò più stanchi del solito, cercate di prendervi del tempo per voi stessi, per ricaricare le energie. Sul lavoro le cose procedono senza intoppi, inoltre, per i single, novità interessanti in arrivo. Acquario : settimana molto promettente per i single, potreste infatti conoscere per caso una persona che vi farà battere il cuore dopo tanto tempo! Sul lavoro potrebbe esserci qualche contrattempo imprevisto.

: settimana molto promettente per i single, potreste infatti conoscere per caso una persona che vi farà battere il cuore dopo tanto tempo! Sul lavoro potrebbe esserci qualche contrattempo imprevisto. Pesci: a inizio settimana vi sentirete molto stressati, ma nel weekend avrete modo di rilassarvi e ricaricare le batterie. In amore le cose procedono bene, cercate però di non trascurare chi amate.

