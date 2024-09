L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 per ogni segno zodiacale.

Nel corso di questa settimana avremo ancora Venere nel segno dello Scorpione, che porterà con sé tante belle novità in amore per i segni di Acqua. Mercurio invece sarà sempre in Bilancia. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 per ogni segno zodiacale.

Scopriamo insieme l’oroscopo dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete : settimana abbastanza difficile sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro la stanchezza si farà sentire e potreste andare incontro a discussioni con i colleghi. In amore la gelosia potrebbe creare problemi nella coppia.

: settimana abbastanza difficile sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro la stanchezza si farà sentire e potreste andare incontro a discussioni con i colleghi. In amore la gelosia potrebbe creare problemi nella coppia. Toro : gran bella settimana in vista dal punto di vista sentimentale, passione e romanticismo saranno protagonisti delle vostre giornate. Sul lavoro settimana positiva, anche se non mancheranno alcuni imprevisti.

: gran bella settimana in vista dal punto di vista sentimentale, passione e romanticismo saranno protagonisti delle vostre giornate. Sul lavoro settimana positiva, anche se non mancheranno alcuni imprevisti. Gemelli: super settimana lavorativamente parlando, alcuni di voi riceveranno una promozione inaspettata. In amore settimana di alti e bassi, occhio soprattutto alla troppa gelosia.

super settimana lavorativamente parlando, alcuni di voi riceveranno una promozione inaspettata. In amore settimana di alti e bassi, occhio soprattutto alla troppa gelosia. Cancro : ottima settimana in arrivo, sul lavoro le cose procedono a gonfie vele, alcuni di voi potrebbero anche iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana positiva, soprattutto per i single, qualcuno di speciale potrebbe farsi sentire.

: ottima settimana in arrivo, sul lavoro le cose procedono a gonfie vele, alcuni di voi potrebbero anche iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana positiva, soprattutto per i single, qualcuno di speciale potrebbe farsi sentire. Leone: settimana difficile dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno. Sul lavoro nulla da segnalare, settimana piuttosto tranquilla.

settimana difficile dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno. Sul lavoro nulla da segnalare, settimana piuttosto tranquilla. Vergine : settimana di alti e bassi, se in amore le cose procedono molto bene, non mancheranno momenti davvero magici da vivere con il partner, sul lavoro gli imprevisti potrebbero essere all’ordine del giorno.

: settimana di alti e bassi, se in amore le cose procedono molto bene, non mancheranno momenti davvero magici da vivere con il partner, sul lavoro gli imprevisti potrebbero essere all’ordine del giorno. Bilancia : grazie a Mercurio sul lavoro le cose vanno molto bene, per chi sta cercando occupazione potrebbe essere questa la settimana giusta. In amore qualche problemino nella coppia, ma nulla di preoccupante.

: grazie a Mercurio sul lavoro le cose vanno molto bene, per chi sta cercando occupazione potrebbe essere questa la settimana giusta. In amore qualche problemino nella coppia, ma nulla di preoccupante. Scorpione: grazie a Venere vivere una settimana davvero super, passione e romanticismo saranno protagonisti e alcuni di voi potrebbero sentirsi pronti per il grande passo. Sul lavoro settimana positiva.

grazie a Venere vivere una settimana davvero super, passione e romanticismo saranno protagonisti e alcuni di voi potrebbero sentirsi pronti per il grande passo. Sul lavoro settimana positiva. Sagittario : settimana così così, sul lavoro tutto procede abbastanza bene, in amore qualche discussione di troppo. Consigliato un bel weekend a due in un posto romantico.

: settimana così così, sul lavoro tutto procede abbastanza bene, in amore qualche discussione di troppo. Consigliato un bel weekend a due in un posto romantico. Capricorno : settimana positiva, in amore le cose vanno molto bene, la relazione che state vivendo si rafforzerà ancora di più. Anche sul lavoro le soddisfazioni non mancheranno.

: settimana positiva, in amore le cose vanno molto bene, la relazione che state vivendo si rafforzerà ancora di più. Anche sul lavoro le soddisfazioni non mancheranno. Acquario: in amore settimana no, la gelosia potrebbe essere causa di frequenti litigi e discussioni. Sul lavoro le cose vanno meglio, anche se non mancheranno gli imprevisti.

in amore settimana no, la gelosia potrebbe essere causa di frequenti litigi e discussioni. Sul lavoro le cose vanno meglio, anche se non mancheranno gli imprevisti. Pesci: dal punti di vista sentimentale sarà una settimana magica, alcuni di voi si sentiranno pronti per andare a convivere. Sul lavoro settimana tranquilla, nulla da segnalare.

L’oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 sono Scorpione, Capricorno e Pesci. Quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Acquario.