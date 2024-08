Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 26 agosto al 1° settembre 2024, segno per segno.

Questa settimana il pianeta Venere sarà ancora nel segno della Vergine regalando tanto amore ai segni di Terra. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 26 agosto al 1° settembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Vediamo insieme l’oroscopo dal 26 agosto al 1° settembre 2024 segno per segno:

Ariete: settimana di alti e bassi, sia sul lavoro che in ambito sentimentale. Non mancheranno infatti momenti magici a due, ma nello stesso tempo anche litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno.

Toro: super settimana dal punto di vista sentimentale, alcuni di voi saranno infatti pronti a dichiararsi alla persona che da tanto tempo vi fa battere il cuore. Sul lavoro settimana tranquilla, nessun imprevisto in vista.

Gemelli: ottima settimana lavorativamente parlando, le soddisfazioni personali infatti non mancheranno. Alcuni di voi riceveranno anche una proposta di lavoro molto interessante. In amore settimana così così, avete bisogno di stare un po’ soli con voi stessi.

Cancro: settimana positiva in vista, in amore le cose procedono a gonfie vele, molti di voi consolideranno ancora di più la relazione. Grandi notizie anche per i single, qualcuno di speciale si metterà in contatto con voi. Sul lavoro la stanchezza si farà sentire, se potete cercate di delegare il più possibile.

Leone: settimana un po’ sottotono, sarete più stanchi e stressati del solito, avete urgente bisogno di un po’ di sano riposo. Occhio alla gelosia, potrebbero nascere discussioni molto accese.

Vergine: Venere è con voi e vi regalerà una settimana davvero super. Tanti saranno infatti i momenti all’insegna del romanticismo e della passione. Sul lavoro settimana molto buona, le soddisfazioni personali non tarderanno ad arrivare.

Bilancia: in amore settimana difficile, litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno. Cercate di non prendervela per ogni cosa. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo ma che comunque risolverete nel migliore dei modi.

Scorpione: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi vedranno finalmente realizzarsi un progetto davvero molto importante. In amore qualche malinteso di troppo, ma niente che non si risolverà per il meglio.

Sagittario: settimana negativa in particolare in ambito lavorativo, potrebbero infatti esserci discussioni con i colleghi. Cercate di ascoltare ogni punto di vista senza voler prevalere per forza. In amore settimana tranquilla.

Capricorno: gran settimana dal punto di vista sentimentale soprattutto per i single che potrebbero conoscere qualcuno di davvero interessante. Sul lavoro nulla da segnalare.

Acquario: settimana tranquilla da ogni punto di vista, sia in amore che sul lavoro le cose proseguiranno nel verso giusto, senza particolari intoppi. Attenzione solamente alle finanze, non fate investimenti affrettati.