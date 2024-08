Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 settembre 2024, segno per segno.

La prima settimana di settembre avremo ancora Venere nel segno della Vergine che porterà fortuna in amore soprattutto ai segni di Terra. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 2 all’8 settembre 2024, per ogni segno zodiacale.

Vediamo insieme l’oroscopo dal 2 all’8 settembre 2024, segno per segno:

Ariete: settimana piuttosto negativa, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Potrebbero infatti insorgere numerosi imprevisti che non vi permetteranno di performare al meglio. Anche in amore settimana no.

Toro: settimana di alti e bassi, in amore le cose vanno piuttosto bene, per chi è in coppia saranno diversi i momenti indimenticabili da vivere con il partner. Sul lavoro qualche intoppo ma nulla che non riuscirete a risolvere.

Gemelli: nel corso della settimana potrebbero esserci malintesi e discussioni con i colleghi mentre, dal punto di vista sentimentale, grandi novità per i single che potrebbero incontrare qualcuno di molto speciale.

Cancro: settembre inizia con una settimana piacevole, sul lavoro le cose vanno molto bene e anche in amore nulla di negativo da segnalare. Settimana importante per ricaricarvi ed essere in piena forma per il proseguo del mese.

Leone: settimana negativa soprattutto dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche sul lavoro lo stress si farà sentire come non mai.

Vergine: ottima settimana, in amore grandi novità, chi è in coppia potrebbe finalmente essere pronto per il grande passo, chi è single incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro settimana positiva.

Bilancia: settimana importante se avete delle questioni in sospeso, è tempo di risolverle e metterci una pietra sopra. In amore occhio alla gelosia che potrebbe mettere in bilico la relazione.

Scorpione: settimana positiva in vista, alcuni di voi potrebbero veder realizzato un progetto a cui tengono davvero tantissimo. In amore settimana all’insegna del romanticismo e della passione.

Sagittario: nel corso della settimana potrebbero sorgere diversi imprevisti a livello lavorativo, ma niente che non riuscirete a risolvere per il meglio. In amore settimana tranquilla.

Capricorno: ottima settimana a livello sentimentale, soprattutto per i single. Qualcuno del vostro passato potrebbe bussare alla vostra parte e farvi nuovamente battere forte il cuore. Sul lavoro tutto procede a gonfie vele.

Acquario: bella settimana per quanto riguarda il lavoro, le soddisfazioni personali infatti non mancheranno. In amore qualche problema di troppo, cercate di non prendervela con il partner per ogni cosa.