L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 18 al 24 novembre 2024 per ogni segno zodiacale

Questa settimana Nettuno darà tanta forza in più soprattutto ai segni di Acqua, mentre Venere sarà un’ottima alleata per i segni di Aria. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 18 al 24 novembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete : settimana positiva soprattutto in ambito sentimentale, alcuni di voi potrebbero infatti conoscere qualcuno di molto speciale. Sul lavoro settimana così così, occhio soprattutto al nervosismo.

: settimana positiva soprattutto in ambito sentimentale, alcuni di voi potrebbero infatti conoscere qualcuno di molto speciale. Sul lavoro settimana così così, occhio soprattutto al nervosismo. Toro : settimana di alti e bassi, in amore potrebbero esserci litigi e discussioni soprattutto a causa della troppa gelosia di uno dei due. Sul lavoro notizie positive, un progetto a cui tenete potrebbe infatti realizzarsi.

: settimana di alti e bassi, in amore potrebbero esserci litigi e discussioni soprattutto a causa della troppa gelosia di uno dei due. Sul lavoro notizie positive, un progetto a cui tenete potrebbe infatti realizzarsi. Gemelli : grazie a Venere vivrete una settimana davvero magica, ricca di romanticismo e passione. E’ ora di fare il grande passo? Anche sul lavoro ottima settimana in vista.

: grazie a Venere vivrete una settimana davvero magica, ricca di romanticismo e passione. E’ ora di fare il grande passo? Anche sul lavoro ottima settimana in vista. Cancro: settimana dove vi sentirete pieni di energia, pronti a conquistare il mondo. In amore le cose procedono molto bene, anche per i single potrebbero esserci novità interessanti. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo ma nulla che non risolverete per il meglio.

settimana dove vi sentirete pieni di energia, pronti a conquistare il mondo. In amore le cose procedono molto bene, anche per i single potrebbero esserci novità interessanti. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo ma nulla che non risolverete per il meglio. Leone : settimana no, discussioni e litigi potrebbero essere all’ordine del giorno, tanto che alcuni di voi metteranno in dubbio la relazione. Anche sul lavoro settimana negativa, stress e stanchezza si faranno sentire. Cercate di ritagliarvi del tempo per riposarvi.

: settimana no, discussioni e litigi potrebbero essere all’ordine del giorno, tanto che alcuni di voi metteranno in dubbio la relazione. Anche sul lavoro settimana negativa, stress e stanchezza si faranno sentire. Cercate di ritagliarvi del tempo per riposarvi. Vergine: settimana difficile sentimentalmente parlando, potreste trovarvi ad avere idee molto diverse per il futuro che vi porteranno a mettere in dubbio la relazione. Sul lavoro invece tutto nella norma.

settimana difficile sentimentalmente parlando, potreste trovarvi ad avere idee molto diverse per il futuro che vi porteranno a mettere in dubbio la relazione. Sul lavoro invece tutto nella norma. Bilancia : in amore tutto procede a gonfie vele, alcuni di voi si sentiranno pronti per andare finalmente a convivere. Sul lavoro qualche difficoltà di troppo ma nulla di preoccupante.

: in amore tutto procede a gonfie vele, alcuni di voi si sentiranno pronti per andare finalmente a convivere. Sul lavoro qualche difficoltà di troppo ma nulla di preoccupante. Scorpione : sarete pieni di energia grazie a Nettuno, soprattutto a livello lavorativo sarà davvero una settimana super! In amore settimana no per i single, è meglio dedicarvi a prendervi cura di voi stessi.

: sarete pieni di energia grazie a Nettuno, soprattutto a livello lavorativo sarà davvero una settimana super! In amore settimana no per i single, è meglio dedicarvi a prendervi cura di voi stessi. Sagittario: settimana di alti e bassi, sul lavoro possibili discussioni con i colleghi, mentre in amore le cose vanno abbastanza bene anche se il partner potrebbe sentirsi trascurato. Potreste organizzare una bella sorpresa.

settimana di alti e bassi, sul lavoro possibili discussioni con i colleghi, mentre in amore le cose vanno abbastanza bene anche se il partner potrebbe sentirsi trascurato. Potreste organizzare una bella sorpresa. Capricorno : ottima settimana dal punto di vista lavorativo, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In amore settimana un pò spenta, la noia sarà protagonista nella vostra relazione.

: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In amore settimana un pò spenta, la noia sarà protagonista nella vostra relazione. Acquario : super settimana sentimentalmente parlando, passione e romanticismo saranno infatti protagonisti. Sul lavoro settimana tranquilla, anche se la stanchezza si farà sentire.

: super settimana sentimentalmente parlando, passione e romanticismo saranno infatti protagonisti. Sul lavoro settimana tranquilla, anche se la stanchezza si farà sentire. Pesci: vi sentirete pieni di energia e voglia di fare. Sul lavoro sarà una settimana molto produttiva tanto che alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione. In amore settimana tranquilla.

L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati nella settimana dal 18 al 24 novembre 2024 sono Gemelli, Acquario e Pesci. Quelli meno fortunati sono Leone, Sagittario e Capricorno.