L’oroscopo della settimana: le previsioni per tutti i segni zodiacali dal 3 al 9 luglio 2023

Cosa riservano le stelle per la settimana dal 3 al 9 luglio 2023? Scopriamolo insieme.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2023

Questa settimana Mercurio sarà nel segno del Cancro e porterà quindi delle belle novità per tutti i segni d’acqua. La passione continuerà a essere molto forte nel segno del Leone mentre i Pesci devono fidarsi delle persone giuste. Ma vediamo ora nel dettaglio osa riservano le stelle per la prossima settimana dal 3 al 9 luglio, segno per segno.

Vediamo ora nel dettaglio cosa riservano le stelle nella settimana da l 3 al 9 luglio 2023, segno per segno;