Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024.

L’oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024

Marte, Venere e Mercurio saranno tutti nel segno del Capricorno e porteranno fortuna e amore per tutti i segni di Terra. Il Sole invece passa nel segno dell’Acquario regalando tanta energia ed entusiasmo ai segni d’Aria. Ma vediamo adesso insieme l’oroscopo per la settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024, per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024, segno per segno:

Ariete: settimana difficile, sono infatti tanti i pianeti in transito nel segno “nemico” del Capricorno. Potreste avere infatti dei problemi sia sul lavoro sia con il partner. Martedì, mercoledì e giovedì avrete anche la Luna sfavorevole, cercate di mantenere la calma.

Toro: super settimana per voi torelli, Venere è dalla vostra parte, previsti tanti momenti carichi di passione da vivere con il partner. Anche sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio, tante soddisfazioni in arrivo!

Gemelli : dopo un periodo abbastanza stressante è ora di tornare a sorridere. Nonostante Saturno sia ancora in opposizione, le cose cominceranno ad andare decisamente meglio, da ogni punto di vista!

Cancro : continua il periodo no, Venere, Marte e Mercurio sono in opposizione ma questo sarà un super anno per voi, quindi tenete duro, non abbattetevi che il sereno, sotto ogni punto di vista, arriverà quando meno ve lo aspettate.

Leone : settimana molto importante dal punto di vista lavorativo, è arrivato il momento di chiedervi se la strada che avete intrapreso è davvero quella che fa per voi. In amore tutto tranquillo, Luna fortunata martedì, mercoledì e giovedì.

Vergine : vi aspetta una settimana davvero super, da ogni punto di vista! I pianeti sono dalla vostra parte, dal punto di vista sentimentale, per chi è single potreste incontrare una persona davvero speciale! Sul lavoro le cose vanno alla grande, possibili promozioni in vista.

Bilancia: la stanchezza si farà sentire come non mai durante questa settimana, cercate di riposarvi ogni volta che potete. Qualche possibile problema in ambito sentimentale, potrebbe infatti nascere delle discussioni. Cercate di non dare troppo peso a tutto.

Scorpione: Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, il che significa ottime notizie sia per quanto riguarda l'amore, soprattutto per i single che avranno occasioni imperdibili, ma anche sul lavoro. Un progetto potrebbe finalmente realizzarsi.

Sagittario: la settimana comincerà con una giornata dove vi sentirete particolarmente nervosi, ma proseguirà tutto sommato senza troppi intoppi. Cercate di tenere a freno la gelosia.

Capricorno : una delle settimane migliori dell'anno! Venere, Marte, Mercurio, Giove e Saturno sono con voi, insomma meglio di così non si può! Preparatevi quindi a tante belle notizie in arrivo, da ogni punto di vista.

Acquario: il Sole è entrato nel vostro segno regalandovi tanta energia in più. Occhio solamente alle giornate di venerdì e sabato quando potreste andare incontro a diversi imprevisti.

Pesci: la settimana inizierà un pò sottotono ma proseguirà davvero molto bene, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per i single in particolare la settimana potrebbe rivelarsi davvero quella giusta per trovare la persona che stavate aspettando.

