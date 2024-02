Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024, per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Nel corso di questa settimana Mercurio entrerà nel segno dei Pesci, portando novità importanti per tutti i segni di Acqua. Venere e Marte invece rimangono nel segno dell’Acquario. Ma vediamo adesso nel dettaglio le previsioni per la settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo adesso insieme le previsioni dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana piena di pensieri, vi sentirete molto confusi soprattutto per quanto riguarda i vostri sentimenti. Dal punto di vista lavorativo invece sarà una settimana molto buona, dove non mancheranno le soddisfazioni.

Toro: vi sentirete piuttosto nervosi, sul lavoro potrebbero esserci diversi imprevisti che vi metteranno di cattivo umore. In amore sarete più affascinanti che mai, previsti tanti momenti super romantici da vivere con il partner.

Gemelli: settimana di alti e bassi, soprattutto in ambito lavorativo. Ci saranno giornate dove tutto va bene e giornate dove non saprete più dove mettere la testa. Per chi è single questa è un'ottima settimana per uscire dalla vostra zona di comfort e conoscere gente nuova.

Cancro: piano piano le cose cominciano ad andare per il verso giusto, il mese di marzo si prospetta essere un mese davvero speciale, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Grosse novità in arrivo per i single.

Leone: Marte continua a essere in opposizione, rendendovi molto nervosi. Anche dal punto di vista sentimentale le cose non vanno benissimo, possibili litigi con il partner. Cercate di prendervi del tempo per voi stessi e per recuperare le energie.

Vergine: settimana super all'orizzonte, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Molti di voi infatti avranno voglia di passi importanti, come andare a convivere o decidere di avere un figlio. Anche sul lavoro ottima settimana.

Bilancia: nel corso della settimana avrete momenti dove vi sentirete più nervosi che mai, cercate di mantenere la calma il più possibile e di non sfogare le vostre frustrazioni sulle persone a voi vicine. Sfruttate il weekend per rilassarvi.

Scorpione : splendide notizie in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Molti di voi potranno finalmente veder realizzato un progetto a cui tenete da ormai troppo tempo.

Sagittario: settimana in cui i dubbi prenderanno il sopravvento, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Alcuni di voi potrebbero rendersi conto di non essere più felici nella relazione che stanno vivendo. Cercate di essere sinceri con il partner.

Capricorno: vi sentirete pieni di energia e voglia di fare. Per quanto riguarda i sentimenti, la passione sarà alle stelle e, chi è single, potrebbe finalmente incontrare la persona giusta!

Acquario : Marte è dalla vostra parte regalandovi tantissima energia in più. Ottime notizie soprattutto per quanto riguarda il lavoro, alcuni di voi potrebbero ottenere una promozione o iniziare una nuova collaborazione.

Pesci: sta per cominciare un periodo davvero magico, da ogni punto di vista. In amore le cose andranno sempre meglio e anche sul lavoro arriveranno presto bellissime soddisfazioni!

