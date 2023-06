Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l‘oroscopo della settimana dal 12 al 18 giugno 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 giugno 2023

La settimana che va dal 12 al 18 giugno 2023 vedrà i segni d’Acqua poter ancora contare su Nettuno e Saturno in Pesci, mentre Giove e Urano in Toro continueranno a influenzare i segni di Terra. Sarà una settimana di rinascita per i segni d’Aria illuminati dal Sole e da Mercurio in Gemelli, mentre l’amore sarà ai massimi livelli per i segni di Fuoco, grazie a Venere e Marte in Leone. Vediamo ora nel dettaglio cosa riservano le stelle segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 giugno 2023: tutti i segni zodiacali

Veniamo nel dettaglio cosa riservano le stelle nella settimana dal 12 al 18 giugno 2023, segno per segno: