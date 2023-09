Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo di settembre 2023 per il segno dello Scorpione.

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno dello Scorpione: sarà un mese di buone sensazioni

Cari scorpioncini, settembre 2023 sarà un mese di buone sensazioni ma soprattutto un mese di riconnessione con gli altri. Nella prima settimana del mese potreste infatti incontrare nuove persone e stringere nuove amicizie molto stimolanti. All’inizio avrete un pò di difficoltà nel comunicare e vi sentirete in soggezione, come d’altronde capita spesso quando si incontra qualcuno di nuovo. Ma non preoccupatevi, dal 15 del mese Mercurio torna diretto lo stesso giorno tra l’altro della Luna Nuova in Vergine, e vi renderà molto più comunicativi oltre che aumentare di molto la vostra voglia di divertirvi e mettervi in gioco. Dal 23 settembre, complice l’arrivo del Sole nel segno della Bilancia, inizierà per voi un periodo di introspezione, nel quale avrete bisogno di passare diverso tempo da soli per riflettere su diversi ambiti della vostra vita e capire cosa desiderate davvero per il futuro. Cercate di ascoltarvi profondamente e abbiate fiducia delle vostre sensazioni. La Luna Piena del 29 in Ariete vi renderà molto decisi e diretti.

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno dello Scorpione: amore, lavoro e denaro

Come abbiamo appena visto il mese di settembre 2023 sarà un mese nel complesso di buone sensazioni per voi scorpioncini. Vediamo adesso le previsioni per amore, lavoro e denaro:

Amore: il mese di settembre 2023 sarà un mese di trasformazione e di rinnovamento per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Plutone è retrogrado nel segno del Capricorno e vi porterà a fare i conti con tutte le vostre ombre, i vostri segreti e i vostri desideri più nascosti. Potreste scoprire di non essere più soddisfatti della vostra relazione, cercate di essere il più sinceri possibile con il vostro partner, parlategli di quello che sentite. Per i single dal 15 potreste incontrare una persona molto speciale che potrebbe farvi battere il cuore dopo tanto tempo.

Lavoro : mese molto positivo per quanto riguarda il lavoro. Marte, il pianeta dell'azione e dell'energia, da metà mese entrerà nel segno della Vergine, portandovi grinta, ambizione e determinazione. Non ci sono sfide lavorative che non sarete in grado di affrontare al meglio. Inoltre potreste anche avere la possibilità di iniziare una nuova collaborazione o anche di cambiare lavoro e trovare finalmente quello che avete sempre sognato. Mercurio vi renderà anche molto creativi, cercate di approfittarne al meglio, soprattutto se lavorate nel mondo dell'arte in generale.

Denaro: settembre 2023 è un mese molto positivo per quanto riguarda le vostre finanze, anzi potreste anche beneficiare di entrate extra o di investimenti redditizi. Grazie a Urano potreste scoprire inoltre nuove fonti di guadagno, mentre Nettuno vi invita a essere comunque molto prudenti nelle spese.

Insomma, il mese di settembre 2023 per i nati sotto al segno dello Scorpione si prospetta essere un mese positivo soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le amicizie. Un pò di problemi come detto in amore, ma se sarete sinceri vedrete che le cose si risolveranno al meglio.