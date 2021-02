Mancano ormai pochissimi giorni a San Valentino, avete già pensato ai regali per la vostra lei o ai regali per il vostro lui? In attesa di poter festeggiare questo giorno, l’oroscopo ha qualche consiglio in serbo per noi. Che siate già felicemente in coppia, alla ricerca della vostra anima gemella, oppure perché no, felicemente single, scoprite come si potrebbe comportare il vostro segno anche in questa occasione così speciale.

Oroscopo per San Valentino 2021

C’è chi non sopporta festeggiare San Valentino e chi non crede nell’oroscopo. C’è anche chi, al contrario adora questa festività e un’occhiata sulle previsioni riservate al proprio segno la butta sempre. In fondo però, le romanticherie piacciono a tutti e qualche consiglio su come gestire il proprio carattere per affrontare alcune situazioni non può certamente fare male. Cosa ci diranno le stelle per San Valentino 2021? Scopriamolo insieme!

Ariete

Chi è nato sotto il segno dell’Ariete è guidato da una forte impulsività che, spesso, in amore si traduce in una scottante passione. Una passione che però, tende a bruciare in fretta. Il consiglio è quindi quello di lasciarsi guidare sì dalla carica romantica di questo giorno, ma assaporandone ogni momento. Ne varrà la pena! Se con la vostra dolce metà siete ancora nel periodo del corteggiamento, allora non c’è occasione migliore per provare a non bruciare tutto subito.

Un consiglio di cui possono tenere conto, ovviamente, anche i single del segno per una futura relazione.

Toro

Le persone del segno del Toro sono tra le più tradizionaliste dello Zodiaco e quando sono in coppia, amano dare e ricevere continuamente attenzioni. Va da sé che avranno sicuramente già pensato a qualche piccolo pensiero per il proprio partner, che sia un cioccolatino o una rosa. Il consiglio delle stelle per questo segno, nel giorno degli innamorati, è quello di caricarsi di energie positive e lasciarsi sorprendere da ciò che non si era programmato. E per i single del Toro? Dovrebbero imparare a smollare le redini e lasciarsi semplicemente andare.

Gemelli

I Gemelli difficilmente si lasciano trasportare dall’ondata di sentimenti tipica di un rapporto di coppia. Se ciò avviene è perché sono davvero tanto innamorati. Una caratteristica apprezzabile, sul piano romantico, perché significa che una volta “presi”, i nati sotto il segno dei Gemelli saranno in grado di provare per il partner un sentimento sinceramente profondo. D’altro canto però, questa caratteristica, impedirà loro di vivere la vera essenza della coppia, che ha delle regole tutte sue che spesso nulla hanno a che fare con la razionalità. Cari Gemelli, la conoscenza dell’altro non può fare altro che arricchirvi. Volete davvero perdere questo privilegio?

Cancro

Quelli nati sotto il segno del Cancro sono molto protettivi verso se stessi e verso il proprio partner quando sentono di aver trovato davvero quello giusto. A volte però, questa iperprotettività non permette di vivere il rapporto in modo sereno, perché i Cancro tenderanno a non ascoltare davvero i bisogni dell’altro, ma si concentreranno su un aspetto che possono controllare solo fino ad un certo punto. Il consiglio delle stelle è quello di imparare ad ascoltare un po’ di più.

Leone

Il Leone è tra i segni più egocentrici dell’oroscopo e al suo fianco desidera una persona che sia davvero alla sua altezza. Vive di passione e carnalità, e se innamorato è pronto ad urlarlo al mondo, ma spesso tende a dimenticare che si può dimostrare l’amore per il partner anche con piccoli gesti. Per questo San Valentino lasciate da parte la platealità e ritrovate la semplicità più pura di questo sentimento. Un consiglio che possono mettere in pratica anche i Leoni single, riabituandosi alla bellezza delle cose semplici che lo circondano.

Vergine

Difficilmente lo ammetteranno, ma chi è nato sotto il segno della Vergine è un romanticone di prima categoria. Ama la stabilità dei rapporti, per questo tende ad avere relazioni molto durature. Cercando stabilità però, spesso questo segno rischia di cadere nella parte negativa dell’abitudine in una coppia, ovvero la monotonia, una delle cause che spegne inevitabilmente la passione. Per questo San Valentino allora, le stelle consigliano di sorprendere il proprio partner in un modo piacevolmente inaspettato.

Bilancia

I nati nel segno della Bilancia amano primeggiare, anche nei rapporti di coppia. Una caratteristica che sicuramente li renderà competitivi e vincenti in molti campi della vita, ma che non fa affatto bene ai rapporti amorosi. Il consiglio è quindi quello di spostare lo sguardo da se stessi, non totalmente sull’altro, ma sulla coppia. Riscoprite il piacere di camminare accanto alla vostra dolce metà e non davanti e ricordate che in amore non bisogna essere rivali, ma complici.

Scorpione

Tra i segni più passionali dello Zodiaco c’è sicuramente lo Scorpione. Chi appartiene a questo segno spesso vive maggiormente la passione rispetto all’amore, ma questo non significa che non sia in grado di amare, anzi, si potrebbe dire che ama in modo più carnale rispetto agli altri. Il rischio è quello di confondersi e scambiare magari un fuoco di paglia per un sentimento più profondo. Ma se è invece amore vero, riescono a bilanciare perfettamente il cuore e la carne, dando vita ad un rapporto quasi perfetto. Quale giorno migliore di San Valentino, per dedicarsi al rapporto di coppia?

Sagittario

O tutto o niente. È la filosofia dei nati sotto il segno del Sagittario, soprattutto in amore. Se sarete in colpire nel cuore delle persone del Sagittario, state pur certi che vi amerà in modo viscerale, ma attenzione a non tradirli, perché vi cancelleranno dal cuore in un secondo! Questo San Valentino, può essere un’occasione per i Sagittario, di imparare a farsi amare. Di lasciare che sia il partner a sprigionare per voi questo meraviglioso sentimento.

Capricorno

I Capricorno tendono ad essere molto riflessivi, nella vita in generale e anche in amore. Una caratteristica che sicuramente evita loro molti guai, ma che tende a chiuderli dietro un muro in caso di delusione, che impedisce loro di aprirsi totalmente ad una nuova relazione. Il consiglio delle stelle è quello di lasciare la riflessività per altri campi, e di vivere l’amore in modo molto più istintivo. Dopo tutto, meglio buttarsi e provare a vedere se va bene, invece di rimanere con il dubbio. Giusto?

Acquario

Nonostante siano il segno più libero dell’oroscopo, i nati dell’Acquario riescono ad amare in modo totalmente incondizionato. Creativi e mai fermi, gli Acquario riversano queste loro caratteristiche anche nel rapporto di coppia. San Valentino è per loro solo una delle tante occasioni per stupire il proprio partner. Non resta quindi che vedere che sorpresa si inventeranno per far sentire la propria dolce metà davvero unica.

Pesci

Quando un Pesci ama, ha lo sguardo totalmente proiettato al futuro per la coppia. Le persone nate sotto il segno dei Pesci amano le relazioni stabili e durature, in cui entrambi i partner hanno gli stessi obiettivi. Un’ottima caratteristica, se si vogliono iniziare a mettere le basi per creare una propria famiglia, ma che spesso tende a non far vivere loro il momento del presente. San Valentino può quindi considerarsi una pausa dai progetti futuri, per questo segno.