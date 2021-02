San Valentino è ormai alle porte: sapete già che cosa regalare al vostro lui? Non è amante dei libri e non volete fargli la classica confezione di cioccolatini, ma preferite stupirlo con qualcosa di più originale? Perché non optare per un bel regalo beauty o per qualcosa di tecnologico? Ecco qui di seguito i migliori regali da fare a San Valentino per il vostro lui.

San Valentino regali per lui

Per stupire il proprio lui a San Valentino, bisogna puntare su quello che gli piace di più o su quello che desidererebbe. Un nuovo profumo? Un bel viaggio? Una degustazione di vini? Un corso per imparare a cucinare? Una corsa su pista? Insomma, scegliete in base a com’è il vostro compagno e in base ai suoi gusti. Mettetevi nei suoi panni e pensate a cosa potrebbe fargli veramente piacere.

Le scelte beauty ad esempio sono l’ideale per tutti coloro che amano prendersi cura di se stessi. Invece chi è amante della cucina, un perfetto cadeau potrebbe essere anche una romantica cena delivery (visto il periodo). E ancora, il vostro ragazzo o marito è appassionato di cinema e serie tv? Un bell’abbonamento ad una piattaforma streaming come Netflix o Prime Video è l’ideale. Ma se non sapete ancora scegliere, ecco qui di seguito qualche proposta che può fare al caso vostro:

Regali beauty

Partiamo dai regali beauty. Un profumo o un dopobarba di marca può essere la soluzione migliore se siete ancora indecise e non sapete cosa regalare. Fa sempre piacere ricevere dei cadeau simili perché sono utili e di buon gusto. Se il vostro lui non ha un profumo in particolare, perché non iniziare voi una bella abitudine regalandogli quello che credete potrebbe stargli meglio? Oppure optate per un rasoio, una scelta utile e di sicuro conveniente per aggiustare e regolare la barba. Se invece sono amanti del mondo beauty e sono un passo avanti a voi, l’idea perfetta è un cofanetto con i migliori prodotti skincare della loro marca preferita. Resteranno senza parole!

Regali romantici

Volete regalare al vostro lui un qualcosa di più originale e romantico? Anche se il periodo non è dei migliori e non concede weekend all’estero, cene al ristorante, ecc., potete sempre portare tutto questo a casa vostra e non solo. Una cena romantica a lume di candela a casa vostra, con una tavola ben addobbata e con un menù sofisticato li conquisterà, anche per il dopo cena! Oppure se la vostra regione è zona gialla e il tempo ve lo permette, potete organizzare una gita fuori porta (all’interno della vostra regione) e fare un pranzo, una merenda o un aperitivo on the road. Un picnic all’aperto sarebbe l’apoteosi dell’amore solo se il tempo fosse più caldo.

Regali fashion

Se infine non volete fargli il solito regalo tecnologico o il solito intimo, potete scegliere per un accessorio fashion che non vi faccia neppure spendere troppo. Che ne dite di una bella cintura in pelle oppure di un cappellino da rapper, se ama quello stile? E ancora, di un bel portafoglio o di un porta carte? Il segreto è stupirlo con qualcosa che gli piace ma che non si aspetta. Che poi alla fine l’importante è sorprenderlo con un bel gesto d’amore, un po’ di musica e tante parole dolci.