Anche sul piano professionale, l’inizio del mese non si preannuncia particolarmente favorevole per i nativi dei Pesci. Potreste trovarvi ad affrontare una trasformazione all’interno della vostra azienda, la quale potrebbe comportare cambiamenti significativi nel vostro ruolo. Ma non temete: questo potrebbe rivelarsi un momento prezioso per esplorare nuove strade. Se siete alla ricerca di un lavoro, le occasioni non mancheranno. La seconda metà del mese si prospetta ancora più favorevole grazie all’influenza positiva di Giove e Nettuno.