Il 2020 è stato un anno complesso sotto molti punti di vista, ma sta volgendo al termine e sta per lasciare il posto al 2021. Nuovo anno, nuovi propositi, quali sono i tuoi? Cosa riservano le stelle al tuo segno? Scopri se sei sulla strada giusta leggendo cosa ti riserva l’oroscopo per l’anno che sta per arrivare.

Oroscopo 2021: il segno del Capricorno

L’oroscopo 2021 sembra riservare molte sorprese per il segno del Capricorno. Amore, lavoro e fortuna. Se per il primo campo ci vorrà più impegno e pazienza da parte di questo segno, per quanto riguarda il secondo le cose sembrano andare nettamente meglio. La fortuna invece, così come per il Toro, andrà necessariamente affiancata dalla perseveranza.

Il Capricorno in amore

Il nuovo anno, per il Capricorno, partirà con alcune piccole incomprensioni in amore, specialmente nei mesi di febbraio ed ottobre. Il segno dovrà quindi contare fino a dieci prima di affrontare una discussione, mostrandosi più tollerante e predisposto a comprendere l’altro. Verrà da sé che anche l’altro sarà più comprensivo nei confronti del Capricorno. Nettuno e Urano faranno sentire le persone sotto il segno del Capricorno più coraggiose, spingendole ad affrontare situazioni da sempre considerate spaventose.

Per il Capricorno poi, non mancheranno le dimostrazioni d’affetto, Giove sarà favorevole al segno nella costruzione di nuove amicizie e perché no, anche di qualche affetto più profondo. Il periodo perfetto per l’approfondimento di alcune conoscenze sarà quello tra marzo e aprile, ma anche i mesi di agosto e novembre, fino ai primi mesi della stagione estiva.

Il Capricorno a lavoro

Con l’arrivo del 2021 al Capricorno non mancheranno le occasioni per sorprendere il proprio capo. Verranno notati la volontà, l’entusiasmo e le capacità del segno nello svolgere il proprio lavoro. Non mancheranno purtroppo momenti di tensione con i colleghi nei mesi di febbraio, giugno, luglio ed ottobre.

Il consiglio per il Capricorno che si trova ad affrontare l’ambiente del lavoro è quindi quello di non perdere la calma, per non lasciarsi sfuggire, di conseguenza, gli obiettivi.

Nei mesi di aprile e dicembre sarà inevitabile avvertire la stanchezza accumulata. Per rimediare al periodo caratterizzato dalla sensazione di pesantezza causata dal lavoro, il consiglio per il Capricorno è quello di ricaricarsi trascorrendo il tempo circondandosi dei propri affetti.

La fortuna del Capricorno

Si dice che la fortuna aiuti gli audaci. Anche per il Capricorno varrà lo stesso discorso. La dea bendata non mancherà di sorridergli, a patto che questo segno si mostri abbastanza coraggioso da non esitare ad accettare nuove sfide sia sul campo lavorativo sia su quello personale. Sfide che il Capricorno dovrà sforzarsi di portare a termine raggiungendo traguardi che tendenzialmente avrebbero potuto spaventarlo.