Il 2020 non è stato un anno facile, ma il 2021 è ormai alle porte. L’oroscopo può aiutarci a capire qualcosa in più sulle nostre decisioni, che siano già prese o ancora da prendere e può indirizzarci verso la strada giusta.

Quale sarà il percorso consigliato per il segno del Toro? Scopriamolo insieme con l’oroscopo dedicato a questo segno per il 2021, così come per altri segni.

Oroscopo 2021: il segno del Toro

Amore, lavoro e fortuna. Sono questi i principali campi che ci danno una visuale completa sull’andamento della nostra vita. Se anche tu sei del segno del Toro, e sei curiosa di scoprire cosa ti riserverà il 2021 proprio in questi ambiti, consulta l’oroscopo.

Advertisements

Potrebbe avere risposte interessanti e perché no, potrebbe darti anche qualche ottimo consiglio da seguire.

Il Toro in amore

Venere è il pianeta del Toro, ed è anche il pianeta che più influenza le questioni sentimentali.

Nel 2021 Venere sarà inarrestabile, e donerà più sicurezza e decisione in campo amoroso. I mesi in cui questo pianeta sarà particolarmente a favore del Toro saranno gennaio, marzo e la prima ondata di maggio. Ma non lo abbandonerà neanche in estate. Marte invece, per il Toro equivale al proprio partner e pare proprio che questo pianeta sarà di supporto al segno fino ai primi di marzo. Una danza, quella tra questi due pianeti, che non bisogna lasciarsi scappare se l’obiettivo è trovare la propria anima gemella! Anche le coccole poi, hanno i loro momenti migliori.

Quelle per il 2021 riguarderanno le Lune dell’11 maggio e del 19 novembre.

Il Toro a lavoro

Giove e Saturno saranno in una posizione favorevole per un 2021 segnato dalla crescita e dal miglioramento.

Da parte del Toro, certamente, non dovrà mancare una buona dose d’impegno. Il Toro dovrà prendere le decisioni più importanti almeno fino a metà maggio, periodo in cui l’organizzazione professionale che punta all’espansione sarà favorita. Da settembre fino alla fine dell’anno invece, il segno farà decisamente più fatica, ma potrà comunque godere dei frutti delle decisioni in campo professionale prese nei primi mesi del 2021. Il momento più delicato per il Toro, in campo professionale, potrebbe invece essere l’estate Il plenilunio di agosto sarà il momento in cui il segno dovrà tirare le somme, positive o negative.

La fortuna del Toro

La credenza che la fortuna sia bendata è vera solo in parte. Se il Toro vuole fare sul serio dovrà cogliere la buona posizione di Giove e Saturno e fare quel salto che mai si aveva osato fare. Ovviamente, dopo il salto ci vorrà anche una buona dose d’impegno da parte del segno per arrivare a raggiungere più traguardi possibili. Un anno certamente ricco di impegni quello del 2021 per il Toro, che però avrà occasione di riposarsi ad inizio estate. Merito di Giove, che da metà maggio fino alla fine di luglio darà un po’ di tregua a questo segno a cui è stata richiesta costante concentrazione per gran parte del 2021 e favorirà le risposte tanto cercate dal Toro. Urano ci aggiunge del suo, promettendo cambiamenti fino ad agosto e Nettuno darà al Toro la possibilità di fermarsi a sognare cose semplici ma ugualmente belle.