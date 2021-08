I migliori oli labbra per una bocca nutrita, idrata e rimpolpata. Un prodotto super smart, che unisce l’efficacia al comfort.

Oli labbra migliori: cosa sono

Una delle parti del viso maggiormente trascurate, anche da chi è fan della beauty routine quotidiana, sono le labbra.

Un grave errore, se si pensa che, soprattutto con l’utilizzo costante delle mascherine sono una della parti più stressate.

Sia durante l’estate che nei mesi più freddi hanno bisogno di costante esfoliazione e idratazione. Oltre agli scrub, che sono essenziali, un ottimo alleato contro la disidratazione delle labbra è l’olio. In commercio ce ne sono diversi tipi. Si tratta di prodotti che, in qualche modo, possono ricordare i classici lip balm o i rossetti idratanti.

A differenza di questi ultimi, che solitamente vanno usati più volte durante la giornata, gli oli necessitano di una sola applicazione per essere efficaci.

Gli oli labbra sono dei concentrati di idratazione, che regalano alla bocca morbidezza, nutrimento e idratazione. Il risultato sarà sorprendente, soprattutto se l’uso è costante nel corso del tempo.

Oli labbra migliori: quando usarli

Molto spesso si pensa più a curare che a prevenire. Soprattutto per quanto riguarda le labbra, ci si reca in farmacia quando ormai sono costellate di taglietti o sono cosparse di pellicine. Un trucco per evitare che tutto ciò avvenga è quello di curarle costantemente.

L’olio labbra, migliore amico della bocca, può essere usato quando si preferisce nell’arco della giornata, tenendo però a mente alcuni consigli. Se lo si posiziona sulla bocca la mattina, anche se buona parte viene assorbita tutta, il prodotto rimanente andrà perso quando si parla, si beve o si mangia. Ma non solo, avendo questo prodotto sulla bocca non sarà poi possibile applicare make-up, in quanto, a causa della sua texture naturalmente scivolosa, lo farebbe svanire nel giro di pochi minuti.

Proprio per questi motivi, è buona cosa applicare l’olio labbra la sera, prima di andare a dormire. Durante la notte, infatti, ha tutto il tempo per fare effetto e, la mattina, la bocca sarà rimpolpata e super idrata, pronta per essere truccata.

Esistono però anche degli oli labbra colorati, che rappresentano un mix tra trattamento e make-up. Questa tipologia è perfetta per essere indossata ogni giorno al posto del classico rossetto.

Oli labbra migliori: quali scegliere

Tra gli oli labbra più efficaci c’è il Lip Comfort Oil Shimmer di Clarins. Si tratta di un prodotto che unisce il trattamento al make-up. Le labbra, subito dopo la sua applicazione, sono immediatamente rimpolpate e idrate. Si può utilizzare da solo oppure mettere dopo il rossetto tradizionale. Le colorazioni tra cui scegliere sono 6, dalla tonalità invisibile a quelle più rosate o rosse.

Non può mancare il Re(Cover) Hydrating Coconut Lip Oil di Marc Jacobs. Contiene 5 forme di cocco e vitamina E, aloe vera e preziosi nutrienti. La formula è leggera, non appiccica e regala labbra nutrite, idratate e rimpolpate per tutto il giorno. Si può usare da solo a mo’ di lipgloss, sotto il rossetto per dare un boost d’idratazione oppure sopra il make-up per un effetto extra rimpolpante.

Il Mindful 5 di Smashbox è un vero e proprio booster d’idratazione per labbra secche e disidratate. Al suo interno contiene gli oli di camomilla, canapa, jojoba, albicocca e girasole. Il finish è trasparente e il risultato si vede già dalla prima applicazione.

L’elisir per le labbra di Collistar è un prodotto innovativo, realizzato per donare idratazione alle labbra più secche. Si tratta di un prodotto contenente gli oli di Argan, di Jojoba, il Burro di Karité e la Vitamina E. L’azione è extra idratante ed elasticizzante. L’effetto finale è rimpolpante e super glossy.

